Start Campus e EDP fecham parceria para acelerar data centers com energia verde em Portugal

⚡ ECO Fast A Start Campus e a EDP firmaram uma parceria estratégica para desenvolver centros de dados sustentáveis em Portugal, com potencial expansão internacional.

A colaboração visa responder ao aumento da procura digital, prevendo um consumo adicional de 70 TWh de eletricidade na Europa até 2030, com a EDP a garantir soluções de energia renovável.

O projeto pretende posicionar Portugal como líder na transição digital e energética verde na Europa, começando pelo data center de Sines.

A Start Campus e a EDP anunciaram esta quarta-feira uma parceria estratégica para acelerar o desenvolvimento de centros de dados de nova geração alimentados por energia renovável em Portugal, com a possibilidade de expansão para outros mercados.

De acordo com um comunicado conjunto ao abrigo do Memorando de Entendimento (MoU) entre as duas empresas, a Start Campus e a EDP vão combinar competências complementares para acelerar a disponibilização de capacidade computacional competitiva e sustentável, em linha com as metas digitais e de descarbonização da Europa.

O acordo estrutura-se em três eixos principais como impulsionar novos projetos de energia renovável para dar resposta ao aumento da procura digital, assegurando ao mesmo tempo maior robustez da rede elétrica e estabilidade do sistema no longo prazo, posicionar a EDP como parceiro energético estratégico da Start Campus para soluções de energia verde, e aprofundar a cooperação em Sines, bem como em futuros projetos de centros de dados em Portugal e, eventualmente, noutros mercados.

“A procura de eletricidade por parte dos centros de dados está a crescer de forma acelerada – só na Europa, estimamos cerca de 70 Terawatt-hora (TWh) adicionais de consumo até 2030. A EDP está preparada para apoiar o desenvolvimento de infraestruturas digitais que possam escalar de forma fiável e sustentável, alavancando as suas fortes competências em eletricidade renovável e gestão de energia”, comenta Ana Quelhas, diretora da Unidade de Negócio de Hidrogénio e Data Centers da EDP, citada em comunicado. “A experiência e histórico da EDP na promoção de energia limpa, combinados com a especialização da Start Campus no desenvolvimento de centros de dados de classe mundial, constituem uma base sólida para disponibilizar, em Portugal, infraestruturas digitais à escala alimentadas por energia renovável“, reforça a responsável.

A parceria foi desenhada para alinhar novos desenvolvimentos e investimentos em Portugal, tendo como âncora inicial o data centre de Sines. O objetivo é “reforçar a posição do país na linha da frente da transição digital e energética verde na Europa”, lê-se no comunicado. Em 2025 a energia renovável representou cerca de 68% do consumo de eletricidade em território nacional.

Robert Dunn, CEO da Start Campus, explica que “Ao alinhar a visão de plataforma da Start Campus com a liderança energética e a experiência global da EDP no suporte e infraestruturas digitais hyperscale, estamos a lançar as bases para uma abordagem integrada ao crescimento digital — começando em Sines e estendendo-se a todo o país — que apoia os clientes, reforça o sistema energético e gera valor económico sustentável”, detalha o diretor-executivo da Start Campus.

A Start Campus conta atualmente com contratos com a Galp e a Repsol, enquanto fornecedores de combustível, que enviam à empresa todo o diesel verde (HVO – Hydrotreated Vegetable Oil) que alimenta os geradores necessários para o centro de dados. Do lado das baterias, tem uma parceria com a multinacional francesa Schneider Electric.