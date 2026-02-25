TAP vai fazer rota Faro-Funchal durante todo o ano

A TAP vai apostar na rota Faro-Funchal e estendê-la durante todo o ano, revelou esta quarta-feira o COO (administrador responsável pelas operações) da transportadora, Mário Chaves.

“Retomamos neste verão a rota Faro-Funchal. Como correu bem o ano passado, decidimos adicionar uma terceira frequência e decidimos também apostar no inverno, portanto, esta rota passa a ser uma rota year-round”, afirmou Mário Chaves, que falava na BTL – Better Tourism Lisbon Travel Market, em Lisboa.

Para o COO da TAP, a decisão é “muito importante” para a empresa, “para a Madeira e para o continente”. Também presente na BTL, que arrancou esta quarta na FIL, no Parque das Nações, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, mostrou-se satisfeito com a decisão, salientando que a rota “fazia falta” e é uma “boa estratégia” da TAP.

O chefe do executivo madeirense lembrou ainda que a Portugália fazia aquela rota, que “teve sempre grandes resultados”. A TAP “é um parceiro estratégico muito antigo da Madeira”, acrescentou Miguel Albuquerque, destacando o papel que tem a empresa tem desempenhado “para o desenvolvimento do turismo e das acessibilidades” da região.