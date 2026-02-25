WTF associa-se a Chico da Tina para comunicar WTFibra

Sob o mote “Põe-te fibrado”, a campanha assinala a entrada da WTF no segmento da fibra com a nova WTFibra e apresenta o alter ego “Chico da Fibra”.

A WTF está a apresentar uma nova oferta de internet fixa 100% fibra, associada a uma campanha integrada com o projeto musical do artista Chico da Tina. O lançamento é materializado com a campanha a destacar o alter ego “Chico da Fibra”.

Esta colaboração integra o videoclipe do primeiro single “Pressinhas”, que serve também de teaser para o seu novo álbum “Sou grande no amor”, cujo lançamento está marcado para 27 de fevereiro. A música explora o ritmo acelerado do quotidiano, contrapondo-se à atitude calma do personagem “Chico da Fibra”, que beneficia de uma ligação à net rápida e estável, em casa e em movimento.

Com o mote “Põe-te fibrado”, a WTF pretende reforçar o seu posicionamento junto do público jovem, acompanhando-o na transição para a vida adulta, numa altura em que se é jovem até cada vez mais tarde.

A WTFibra inclui internet fixa de alta velocidade, net móvel com dados ilimitados, oferta da subscrição Uber One e outras parcerias exclusivas, proporcionando benefícios que promovem facilidade e poupança para os jovens, descreve a marca em comunicado. O produto destina-se ao público entre os 18 e os 35 anos e está disponível a nível nacional através de uma rede 100% fibra óptica.

A campanha, desenvolvida com criatividade da Havas, produção da Coliflor, visuais da byGrain, realização da ARV e planeamento da Arena Media, será veiculada em múltiplos canais, incluindo cinema, plataformas digitais, redes sociais, Spotify e outdoors.