5 coisas que vão marcar o dia

Esta quinta-feira é marcada pela época de resultados na banca, com a Caixa Geral de Depósitos e o Banco Central Europeu a divulgarem os números de 2025. O INE e o Eurostat divulgam estatísticas sobre o clima económico e o investimento em capital, respetivamente. Na política, o Parlamento foca-se na resposta às tempestades e o PS nas candidaturas à liderança do partido. No plano externo, a União Europeia e Angola reúnem-se para debater a cooperação em segurança e defesa.

Caixa Geral de Depósitos e Banco Central Europeu apresentam contas

A Caixa Geral de Depósitos apresenta, após o fecho de mercado, os resultados anuais de 2025. Em 2024, o banco do Estado tinha registado lucros recorde de 1,74 mil milhões de euros. Ainda no setor bancário, o Banco Central Europeu divulga as suas contas anuais de 2025. A instituição liderada por Christine Lagarde fechou 2024 com um prejuízo anual recorde, no valor de 7,9 mil milhões de euros.

INE divulga inquéritos de conjuntura

O Instituto Nacional de Estatística (INE) revela dados sobre as sociedades integradas em grupos de empresa também relativos a 2024, assim como os resultados de fevereiro aos inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores. O indicador de clima económico registou uma quebra em janeiro. Por fim, o Banco de Portugal revela as estatísticas regionais de depósitos e empréstimos em janeiro deste ano.

Turismo de Portugal e IAPMEI fazem balanço de agendas climáticas

O Turismo de Portugal apresenta neste segundo dia de BTL as principais linhas de ação, os objetivos estratégicos e a abordagem metodológica no âmbito do processo de construção da Agenda para a Ação Climática no Turismo 2030. Já mais a Centro, o IAPMEI faz um balanço dos resultados das Agendas Mobilizadoras e Agendas Verdes do PRR. O evento decorre no ExpoSalão, na Batalha, e “constitui o maior momento público de partilha após a reprogramação das Agendas, realizada em outubro”, destaca a agência pública.

Política nacional marcada pela discussão sobre tempestades

A Assembleia da República vota esta quinta-feira, em plenário, projetos de resolução do Livre, PSD, Chega e PAN sobre tópicos como kits de emergência, o reforço das infraestruturas críticas e a comunicação e sensibilização às populações. Diplomas dedicados ao setor hospitalar, aos tribunais e às forças de segurança estão também na agenda. Ainda no Parlamento, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (COFA) vai ouvir a Associação Portuguesa de Seguradores (APS) por causa da tempestade Kristin. Termina ainda esta quinta-feira o prazo para apresentação de candidaturas a secretário-geral do Partido Socialista, tendo José Luís Carneiro anunciado a sua recandidatura à liderança do partido.

União Europeia e Angola debatem questões de segurança e cooperação

A União Europeia e Angola vão realizar hoje a sétima reunião ministerial conjunta “Joint way forward”. As questões políticas, a paz e a segurança, assim como a cooperação em segurança e defesa, incluindo a segurança marítima e a situação no Golfo da Guiné, serão alguns dos temas em cima da mesa.