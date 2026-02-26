“A TAP não fez mal nenhum à senhora engenheira Widener”, diz CEO da empresa

A TAP vai continuar a lutar nos tribunais contra o processo movido por Christine Ourmière-Widener, antiga CEO da companhia aérea, que exige uma indemnização de 5,9 milhões de euros pela sua demissão em 2023. A garantia foi deixada esta quinta-feira pelo atual presidente executivo na 36.ª Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre na FIL

“A companhia aérea não fez mal nenhum à senhora engenheira Widener. Portanto, não aceita que haja um processo contra a própria companhia e é contra isso que vamos continuar a lutar“, afirmou o CEO da TAP, Luís Rodrigues.

A ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, foi demitida do cargo de presidente executiva da companhia aérea pelo Governo a 6 de março de 2023, na sequência de um relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre o pagamento de uma indemnização à ex-administradora Alexandra Reis, considerado irregular.

Em setembro, desse ano, deu entrada com um processo no Tribunal Central Cível de Lisboa contra a TAP SA e a TAP SGPS, contestando a demissão e alegando que foi despedida sem justa causa e por motivos políticos. Exige uma indemnização de 5,9 milhões por salários e prémios não pagos e uma compensação por danos reputacionais.

A companhia aérea sofreu recentemente uma derrota judicial, com o Tribunal da Relação de Lisboa a indeferir o recurso que apresentou a contestar a competência do tribunal cível para o julgamento do processo, segundo noticiou o Observador. A defesa da TAP argumentava que o processo deveria correr no tribunal administrativo por estar em causa a destituição de um titular de um cargo público, neste caso um gestor público.

(notícia atualizada às 17h11)