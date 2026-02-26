Privatização da TAP

“A TAP não fez mal nenhum à senhora engenheira Widener”, diz CEO da empresa

O CEO da TAP, Luís Rodrigues, afirma que a companhia aérea irá continuar a lutar contra o processo movido pela antiga presidente executiva.

A TAP vai continuar a lutar nos tribunais contra o processo movido por Christine Ourmière-Widener, antiga CEO da companhia aérea, que exige uma indemnização de 5,9 milhões de euros pela sua demissão em 2023. A garantia foi deixada esta quinta-feira pelo atual presidente executivo na 36.ª Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre na FIL

A companhia aérea não fez mal nenhum à senhora engenheira Widener. Portanto, não aceita que haja um processo contra a própria companhia e é contra isso que vamos continuar a lutar“, afirmou o CEO da TAP, Luís Rodrigues.

A ex-CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, foi demitida do cargo de presidente executiva da companhia aérea pelo Governo a 6 de março de 2023, na sequência de um relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre o pagamento de uma indemnização à ex-administradora Alexandra Reis, considerado irregular.

Em setembro, desse ano, deu entrada com um processo no Tribunal Central Cível de Lisboa contra a TAP SA e a TAP SGPS, contestando a demissão e alegando que foi despedida sem justa causa e por motivos políticos. Exige uma indemnização de 5,9 milhões por salários e prémios não pagos e uma compensação por danos reputacionais.

A companhia aérea sofreu recentemente uma derrota judicial, com o Tribunal da Relação de Lisboa a indeferir o recurso que apresentou a contestar a competência do tribunal cível para o julgamento do processo, segundo noticiou o Observador. A defesa da TAP argumentava que o processo deveria correr no tribunal administrativo por estar em causa a destituição de um titular de um cargo público, neste caso um gestor público.

(notícia atualizada às 17h11)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

“A TAP não fez mal nenhum à senhora engenheira Widener”, diz CEO da empresa

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

TAP vai fazer rota Faro-Funchal durante todo o ano

Lusa,

"Como correu bem o ano passado, decidimos adicionar uma terceira frequência e decidimos também apostar no inverno", afirmou o administrador responsável pelas operações da TAP.