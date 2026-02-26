Aguiar-Branco defende que “resposta europeia” a desastres naturais nunca foi tão importante

Nuno Martins, presidente da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros (APROSE), e José Pedro Aguiar-Branco, Presidente da Assembleia da República, estiveram esta quinta-feira na inauguração do 11º Congresso Nacional de Agentes e Corretores de Seguros, que aconteceu no Centro de Congressos de Lisboa (antiga FIL).

A intervenção de Aguiar-Branco foi pontuada pelas tempestades recentes que destruíram o país e das quais ainda se encontra a recuperar. Aguiar-Branco ressaltou a “importância do setor dos seguros”, explicando que a tragédia que aconteceu evidenciou a necessidade do setor segurador, mostrando que os riscos “não se podem ignorar”.

Para o Presidente da Assembleia da República, a resposta a este tipo de emergência, para além “da ação do estado para reconstruir e recuperar o território”, “não é suficiente”, tendo o setor segurador um “papel de suplementação”.

Aguiar-Branco evidenciou ainda que “para garantir que os portugueses não serem duplamente penalizados” é necessária uma “resposta europeia” de forma a diminuir a incerteza causada por este tipo de fenómenos.

Também Nuno Martins, na abertura do congresso, sublinhou que o comboio de tempestades que afetou o país permitiu concluir que “o nosso setor nunca esteve tão exposto” ou teve “tanta importância”.

O Presidente da Assembleia da República ressaltou também que os contributos dos mediadores de seguros são essenciais para dar estabilidade e segurança aos portugueses no que toca a produtos de seguro adequados às necessidades.