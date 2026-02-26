Antas da Cunha Ecija reforça equipa com a integração de cinco novos advogados

A Antas da Cunha Ecija acaba de anunciar o reforço da sua equipa jurídica com a integração de cinco novos advogados: Sérgio Fagundes Conceição, Inês Dias de Pinho, João Vaz Teiga, Marta Albuquerque Coelho e Luís Correia da Silva.

Sérgio Fagundes Conceição e Inês Dias de Pinho irão reforçar a área de prática de Imobiliário e Urbanismo. Sérgio Fagundes Conceição transita da Cuatrecasas e irá ingressar na sociedade como associado principal. Tem experiência no acompanhamento de clientes na estruturação nacional e internacional dos seus investimentos, bem como no desenvolvimento das respetivas transações imobiliárias, em especial no acompanhamento transversal de projetos imobiliários de perfil, residenciais, comerciais ou turísticos. Exerce, desde 2018, a função de Assistente Convidado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, nas áreas de Direito da Família e das Sucessões.

Inês Dias de Pinho desenvolveu a sua atividade profissional, nos últimos anos, na RFF Lawyers. Entra na Antas da Cunha Ecija como associada. Nos últimos anos, participou em diversos processos de due diligence no âmbito de aquisição de sociedades comerciais e de processos de aquisição imobiliária, tendo acompanhado diversos clientes no âmbito dos seus contratos de investimento imobiliário. Tem ainda experiência no acompanhamento de negociações e representação de clientes no âmbito destes processos, incluindo a revisão dos contratos correspondentes e a análise de uma perspetiva fiscal no âmbito transacional. É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa (Escola de Lisboa) e frequenta uma pós-graduação em Corporate Governance no Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

João Vaz Teiga e Luís Correia da Silva irão integrar a Área de Prática de Imigração & Cidadania. Ambos ingressam na sociedade como associados. Os advogados focam a sua prática, maioritariamente, em questões relacionadas com a obtenção de autorizações de residência e demais processos junto das Autoridades de Imigração Portuguesas, assegurando a instrução e cumprimento dos requisitos normativos.

Antes de integrar a Antas da Cunha Ecija, João Vaz Teiga colaborou com a LegalSquare e com Ana Bruno & Associados. Luís Correia da Silva transita da Dower Law Firm, onde coordenava os departamentos de Direito Penal e das Contraordenações e Direito da Família e Sucessões. É licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Pela mesma instituição de ensino superior, possui ainda dois cursos breves: em Medicina Legal e em International Humanitarian Law and Human Rights, e um mestrado em Ciências Jurídico-Criminais. Em 2025 concluiu, no Instituto de Direito Penal Económico e Europeu, o curso de Compliance Criminal.

Marta Albuquerque Coelho estagiou no Bankinter e na DLA Piper. Centra a sua atividade na área de Propriedade Intelectual, com especial enfoque no aconselhamento em matéria de direitos de autor e direitos conexos, direitos de imagem e marcas, incluindo o registo e manutenção de marcas e nomes de domínio, elaboração de contratos e acordos de licenciamento, bem como a gestão de contencioso em matéria de Propriedade Intelectual. Colabora ainda com a área de Privacidade e Cibersegurança, prestando apoio em temas de proteção de dados pessoais e compliance. Possui o Mestrado em Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual da ESADE Law School (Barcelona), tendo ainda frequentado, entre outros, o curso “Teoria e Prática da Proteção de Dados Pessoais”, lecionado pela NOVA School of Law. Entra na Antas da Cunha Ecija como associada.

De acordo com Fernando Antas da Cunha, managing partner da sociedade: “Estas integrações visam alargar a nossa capacidade de resposta e reforçar as nossas valências técnicas e estratégicas em áreas chave, onde os desafios se apresentam cada vez mais exigentes”. E acrescenta: “A entrada do Sérgio, da Inês, do João, do Luís e da Marta enquadrase na política de crescimento do escritório e reflete a nossa aposta em jovens talentos que demostram estar alinhados com os nossos valores e que comungam do rigor e do sentido ético que nos caracteriza. É com grande prazer que lhes damos as boas-vindas e lhes desejamos o maior sucesso!”. Fernando Antas da Cunha conclui que “em 2026 iremos continuar atentos ao mercado e com vontade de continuar a crescer de forma estruturada e sustentada”.