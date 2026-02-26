Após um “ótimo” 2025, CEO da EDP reitera metas para este ano e ‘guidance’ até 2028

A EDP cumpriu as promessas aos investidores em 2025 e está em boa posição para repetir o feito este ano, suportada por boas condições hídricas e melhoria na visibilidade sobre a regulação em Portugal, Espanha e os EUA, afirmou esta quinta-feira o CEO da empresa, Miguel Stilwell de Andrade.

“2025 foi um ótimo ano para a EDP”, afirmou o CEO em teleconferência com os analistas. “Tivemos um desempenho sólido em todos os diferentes indicadores, EBITDA, dívida líquida, rácios de crédito, melhorando os dividendos, portanto foi um ano realmente sólido”, resumiu.

Na quarta-feira, a elétrica anunciou que obteve um resultado líquido de 1,15 mil milhões de euros em 2025, 44% acima dos 801 milhões de euros registados no ano anterior, refletindo o forte aumento do contributo da EDP Renováveis (550 milhões de euros), parcialmente compensado pela descida dos preços de venda de eletricidade em Portugal e Espanha e pela desvalorização do real brasileiro face ao euro.

Stilwell de Andrade sublinhou que a EDPR melhorou o seu desempenho, com maior visibilidade na execução, enquanto no negócio das redes, o grupo melhorou a visibilidade com os períodos regulatórios em Portugal e Espanha.

“Tudo isto foi alcançado com disciplina financeira, maior eficiência, particularmente no lado dos custos, mas também no lado da dívida, apoiando a manutenção de rácios de crédito sólidos”, disse aos analistas.

Stilwell de Andrade prometeu manter o desempenho: “E também entramos em 2026 em boa posição, com níveis e reservas recorde, com melhoria na regulamentação e perspetivas tanto em Portugal, Espanha e muitas das outras geografias em que estamos presentes, como os EUA”.

Olhando para as orientações para 2026, a EDP espera um EBITDA recorrente de cerca de 4,9 a 5 mil milhões de euros, apoiado por uma contribuição equilibrada em todo o portfólio. “Reafirmamos o nosso lucro líquido recorrente de 1,2 a 1,3 mil milhões“, garantiu o CEO.

Quanto às metas para 2028, a EDP espera ao longo dos próximos dois anos investir cerca de 12 mil milhões de investimentos em crescimento, “que serão financiados com disciplina e por cerca de 6 mil milhões de rotações e alienações de ativos”.

“Em termos de resultados, continuamos empenhados em atingir 5,2 mil milhões de EBITDA recorrente e 1,3 mil milhões de lucro líquido recorrente até 2028“, vincou.

“No geral, a mensagem é consistente. Tivemos um forte desempenho em 2025, temos uma visibilidade muito clara para 2026 e reiteramos as nossas orientações para 2028”, concluiu.