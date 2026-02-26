Banco de Fomento tem novo CFO. Miguel Alves vem do Fundo Europeu de Investimento

Já está escolhido o novo chief financial officer (CFO) do Banco Português de Fomento. O cargo é assumido por Miguel Alves a partir de 2 de março de 2026, passando a integrar a comissão executiva do banco soberano.

“Com esta nomeação, o Banco Português de Fomento reforça a sua capacidade financeira e estratégica, orientada para o crescimento sustentável da economia portuguesa e para maximizar o impacto junto das empresas, dos empresários e da economia nacional”, é sublinhado numa nota enviada esta manhã às redações.

Com 36 anos, Miguel Alves é licenciado em Economia pela Universidade de Coimbra, tendo realizado formações nas Universidades de Harvard e da London School of Economics (LSE). É também detentor da certificação CFA Charter e conta uma experiência profissional de mais de uma década no Fundo Europeu de Investimento (FEI), no Luxemburgo, “com envolvimento na gestão de instrumentos financeiros, num montante superior a 22,5 mil milhões euros, nas dimensões do capital, das garantias e dos projetos de investimento”.

Em reação a esta escolha, Gonçalo Regalado, CEO do Banco Português de Fomento, salienta que “a entrada do Miguel Alves para chief financial officer representa um reforço claro da ambição e da capacidade” do banco. “Com a sua experiência institucional no Grupo BEI-FEI, aliada ao trabalho de diplomacia de vários países e vários Governos e à capacidade multilingue de interação em várias geografias, será um CFO com visão de negócio global, com impacto nos resultados, com reforço da nossa competitividade e com foco nas Empresas e na Economia”, explica.

Já Miguel Alves assinala na mesma nota que “2026 trará novos desafios aos quais é preciso dar resposta com dinamismo e capacidade, através de uma gestão financeira rigorosa e eficiente, assegurando que os instrumentos financeiros chegam de forma eficaz à economia real e promovem o crescimento sustentável das Empresas e do nosso país”.