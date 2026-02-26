Em atualização Caixa avança com dividendo de 1,25 mil milhões ao Estado
"É o maior dividendo de sempre na banca portuguesa", adiantou o líder do banco público. Paulo Macedo salienta que toda a ajuda que a Caixa recebeu em 2016 fica saldada.
A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai pagar um dividendo de 1,25 mil milhões de euros ao Estado. “É o maior dividendo de sempre da banca portuguesa”, anunciou Paulo Macedo, CEO do banco público.
O dividendo corresponde a 66% do resultado recorde de 1,9 mil milhões de euros que a Caixa obteve no ano passado.
O Orçamento do Estado para este ano previa um dividendo do banco público na ordem dos mil milhões de euros. Ou seja, o dividendo final — e que ainda tem de ser aprovado em assembleia geral — supera as estimativas do Governo.
A Caixa frisa que com este dividendo fica saldada toda a ajuda que teve em 2016, em que o Estado teve de injetar 3,9 mil milhões de euros no seu banco em cash e em espécie.
Entre outros fatores, o aumento do crédito e da atividade e a venda da participação na Águas de Portugal ajudam a explicar a subida de 10% dos lucros no ano passado, apesar da compressão da margem financeira.
(notícia em atualização)
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Caixa avança com dividendo de 1,25 mil milhões ao Estado
{{ noCommentsLabel }}