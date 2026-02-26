Caixa avança com dividendo de 1,25 mil milhões ao Estado

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai pagar um dividendo de 1,25 mil milhões de euros ao Estado. “É o maior dividendo de sempre da banca portuguesa”, anunciou Paulo Macedo, CEO do banco público.

O dividendo corresponde a 66% do resultado recorde de 1,9 mil milhões de euros que a Caixa obteve no ano passado.

O Orçamento do Estado para este ano previa um dividendo do banco público na ordem dos mil milhões de euros. Ou seja, o dividendo final — e que ainda tem de ser aprovado em assembleia geral — supera as estimativas do Governo.

A Caixa frisa que com este dividendo fica saldada toda a ajuda que teve em 2016, em que o Estado teve de injetar 3,9 mil milhões de euros no seu banco em cash e em espécie.

Entre outros fatores, o aumento do crédito e da atividade e a venda da participação na Águas de Portugal ajudam a explicar a subida de 10% dos lucros no ano passado, apesar da compressão da margem financeira.

(notícia em atualização)