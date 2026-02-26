Caixa com lucro recorde de 1,9 mil milhões em 2025

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) registou lucros de 1,9 mil milhões de euros em 2025, o maior resultado de sempre do banco público. E vai pagar um dividendo de 1,25 mil milhões ao Estado, anunciou esta quinta-feira.

O resultado sobe 10% em relação a 2024 e tem um fator extraordinário que ajuda a explicar o desempenho: a venda da participação na Águas de Portugal à Parpública, que gerou um ganho não recorrente de 188 milhões de euros.

Em conferência de imprensa, Paulo Macedo destacou a importância de a Caixa registar um lucro histórico no ano em que celebra 150 anos de existência. “Não é todos os dias que isto acontece”, ironizou.

A margem financeira – que corresponde à diferença entre os juros cobrados nos empréstimos e os juros pagos nos depósitos – caiu 10% para 2,5 mil milhões de euros, devido à redução das taxas de juro. As comissões praticamente estabilizaram acima dos 850 milhões – o banco não mexe no seu preçário há vários anos, conforme destacou Paulo Macedo.

Mas também os custos se mantiveram na casa dos mil milhões de euros, o que permitiu que o rácio de eficiência se mantivesse nos 30% – bem abaixo do que o setor tem como referência, na ordem dos 40%.

O banco contou ainda com outro ganho não recorrente: 29 milhões de euros relativos à reversão do adicional de solidariedade, criado durante a pandemia, que o Tribunal Constitucional considerou ilegal no ano passado.

Caixa já esgotou linha de garantia

O administrador financeiro António Valente destacou a posição de liderança da Caixa no mercado de crédito – onde tem uma quota de quase 18% em Portugal. Nos empréstimos às famílias, a carteira cresceu mais de 10% à boleia não só do segmento da habitação (29,5 mil milhões de euros) mas também do consumo e outras finalidades (1,4 mil milhões). Nas empresas, registou um crescimento de 5,3% para 22 mil milhões.

No que toca aos empréstimos à habitação, o banco já deu mais de 7.500 financiamentos ao abrigo da linha de garantia pública para os jovens, num total de 1,5 mil milhões de euros. “A Caixa já esgotou a primeira tranche da garantia a que teve direito e já está a usar o reforço”, adiantou o administrador financeiro. Ao plafond inicial de 258 milhões, o banco público teve um reforço de 250 milhões da garantia pública para jovens.

Quanto aos depósitos, somam 78,2 mil milhões na atividade doméstica, mais 3,3% em termos homólogos.

Mudança de casa no terceiro trimestre

António Valente anunciou ainda que a Caixa se prepara para mudar de casa durante o terceiro trimestre do ano. Há anos que o banco público ‘mora’ na Avenida João XXI, junto ao Campo Pequeno. Esse mega edifício foi entregue ao Estado, onde o Governo começa a fazer o seu quartel-general.

A nova morada ficou noutro ponto da cidade de Lisboa: o Parque das Nações. Até ao final do ano, a Caixa passa a morar no edifício WellBe, num investimento que superará os 170 milhões de euros.

(notícia em atualização)