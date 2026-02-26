Católica Porto faz ponte entre alunos e mais de 50 empresas na próxima semana

A Católica Porto Business School promove na próxima quinta-feira, dia 5 de março, mais um “Career Day”, feira de emprego que, desta vez, faz a ponte entre os alunos e mais de 50 empresas nacionais e internacionais.

O evento decorrerá em formato presencial, permitindo contacto direto entre os estudantes da faculdade e os empregadores.

Entre as organizações confirmadas estão a Corticeira Amorim, Liga Portugal, MDS Group, Lufthansa Ground Services Portugal, Nors, Rangel Logistics Solutions, Sogrape e Sonae Sierra, abrangendo, assim, vários sectores de atividade.

Uma particularidade do “Career Day” é a realização de entrevistas rápidas de 15 minutos, denominadas speed interviews, que ocorrerão em salas dedicadas e destinam-se exclusivamente a finalistas de licenciatura e estudantes de mestrado. Esta dinâmica aproxima estudantes e empresas, criando condições para processos de recrutamento imediatos.

Ao longo do evento, os participantes poderão também conhecer oportunidades de estágio e emprego, esclarecer dúvidas sobre os processos de recrutamento e estabelecer contactos profissionais relevantes para o seu desenvolvimento de carreira.

Além da componente de recrutamento, a direção da faculdade conduzirá um momento de auscultação às empresas, com o objetivo de identificar tendências do mercado de trabalho, mapear competências emergentes e recolher contributos que ajudem a ajustar e atualizar os programas formativos da Católica Porto Business School à realidade económica e empresarial.

A participação das associações estudantis será mais ativa nesta edição, nomeadamente a CS’C, que irá dinamizar o networking no espaço de feira e promover uma interação mais próxima e dinâmica entre estudantes e representantes das organizações presentes.

João Pinto, diretor da Católica Porto Business School, refere que este evento “é uma das expressões mais concretas da missão enquanto escola de negócios”, isto é, “preparar os estudantes para o mercado de trabalho, em contacto direto com quem o conhece melhor“.