Centro Oncológico da Galiza apresenta em A Coruña o seu projeto de Oncologia Integrativa

O Centro Oncológico Galicia (COG) apresentou o seu Projeto de Oncologia Integrativa num evento em que se destacou a importância de prestar cuidados de ponta, centrados na humanização da assistência e no acompanhamento integral dos pacientes.

O evento de apresentação foi um ponto de encontro para médicos, pacientes e especialistas do setor, que discutiram os benefícios dessa abordagem integral na oncologia. A Dra. Margarita Amenedo, chefe do Serviço de Oncologia Médica do COG, e o Dr. Alfonso Mariño, diretor-geral do centro, inauguraram o evento destacando a necessidade de humanizar o tratamento oncológico.

«Hoje estamos a falar de algo mais do que os tratamentos convencionais. Hoje, ninguém ignora que um paciente bem nutrido, bem aconselhado na sua dieta diária durante e antes do tratamento, será um paciente que tolerará muito melhor os tratamentos de que precisamos para o curar. Também ninguém ignora que, para muitos, o exercício físico é mais um medicamento», afirmou Mariño. Por sua vez, Amenedo salientou que «há muito tempo que temos vindo a detetar essas necessidades não satisfeitas nas conversas diárias com os nossos pacientes. Embora tenhamos um tratamento personalizado e próximo com eles, o âmbito de uma consulta não chega a cobrir aspetos que podem melhorar muito a qualidade de vida e a sua experiência ao longo da sua jornada por esta patologia tão complexa».

APOIO INSTITUCIONAL

O evento contou também com a participação de figuras institucionais, como o conselheiro de Saúde da Xunta, Antonio Gómez Caamaño, que quis expressar o seu agradecimento pela «abordagem transversal que irão fazer com mesas de debate com diferentes profissionais que irão contribuir com conhecimentos e experiência para esta oncologia integrativa». Da mesma forma, quis valorizar «o extraordinário trabalho que o COG vem realizando há muitos anos. É uma honra para A Coruña ter este centro. Um aliado estratégico da Conselaria de Saúde». Além disso, quis reafirmar, mais uma vez, «o compromisso da Conselaria de Saúde com o combate ao cancro na nossa comunidade autónoma, no qual temos uma visão muito integral e muito holística».

Também esteve presente o conselheiro da Educação da Xunta, Román Rodríguez González, que quis «felicitar Margarita e toda a equipa por colocar em marcha este projeto no nosso centro oncológico e porque só haverá benefícios num âmbito tão importante e, certamente, tão necessário, na hora de atender aqueles que, perto de nós, passam por momentos próximos a esta doença». Ambos ofereceram o seu apoio ao projeto, reconhecendo a sua relevância para o avanço dos cuidados oncológicos na região e a sua contribuição para melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

TERAPIAS INTEGRATIVAS

Em seguida, foi apresentado um vídeo documental que mostrou o impacto positivo das terapias integrativas nos pacientes, seguido de uma mesa redonda moderada por Xosé Ramón Gayoso. Nela, especialistas como o Dr. Pablo Álvarez, oncologista médico do COG; Alejandro Martínez, farmacêutico hospitalar do COG; ou Rosa Trillo, psico-oncologista da AECC em A Coruña e do COG, falaram sobre os benefícios tangíveis de incorporar essas terapias ao tratamento oncológico convencional. De facto, o Dr. Álvarez afirmou que «nos últimos anos, houve uma revolução na oncologia. Chegaram novos tratamentos que nos permitiram aumentar a sobrevivência dos nossos pacientes”.

Além disso, ele destacou que “com essa ajuda, temos os meios a qualquer momento para poder contar com o apoio tanto do psico-oncologista, quanto de uma enfermeira, ou da medicina paliativa, ou como temos no centro de hospitalização domiciliar”. Por sua vez, Rosa Trillo destacou que «é uma doença que irrompe repentinamente na vida de uma pessoa. De repente, chega um diagnóstico que muda totalmente essa realidade e interrompe esse projeto de vida, e que vai trazer uma sensação de incerteza e perda de controlo da própria vida».

Nesse sentido, o painel também incluiu valiosos testemunhos dos próprios pacientes, que partilharam as suas experiências pessoais sobre como as terapias complementares os ajudaram a enfrentar o tratamento e melhorar o seu bem-estar geral. Entre eles, participaram Almudena Amor, enfermeira do Hospital de Dia do COG; Cristina Medina, atriz e paciente oncológica; e Juan Deus, paciente do COG.

O dia terminou com uma apresentação musical do pianista Pablo Jara Jiménez e da atriz Cristina Medina, que proporcionaram aos participantes uma experiência de relaxamento e diversão, em linha com a abordagem integral e humanizada do projeto.

Esta iniciativa conta com o apoio da Innovative Solutions for Healthcare (ISH), uma unidade da empresa global especializada em cancro BeOne Medicines que promove soluções inovadoras para cobrir e satisfazer as necessidades mais urgentes dos doentes com cancro e do seu entorno mais próximo, em colaboração com hospitais e centros espanhóis, favorecendo uma atenção mais personalizada e ajustada às características de cada pessoa.