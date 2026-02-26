CEO do Fórum Económico Mundial demite-se devido a ligações com Epstein
Investigação do Fórum Económico Mundial às ligações de Børge Brende ao magnata nova-iorquino falecido em 2019 perturbou o planeamento da sucessão na instituição de Davos, com Lagarde à espreita.
O norueguês Børge Brende anunciou esta quinta-feira a sua demissão do cargo de diretor executivo do Fórum Económico Mundial, após uma investigação da instituição às suas ligações com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, avança o Financial Times.
Segundo Brende, a sua decisão de se afastar após mais de oito anos foi tomada “após cuidadosa consideração”. “Sou grato pela incrível colaboração com os meus colegas, parceiros e constituintes, e acredito que agora é o momento certo para o Fórum continuar o seu importante trabalho sem distrações“, afirmou, num comunicado.
No início deste mês, o Fórum Económico Mundial lançou uma investigação depois da divulgação de milhões de ficheiros sobre Jeffrey Epstein pelo Departamento de Justiça dos EUA.
Também em comunicado, os copresidentes André Hoffmann e Larry Fink disseram sobre a demissão de Brende: “Gostaríamos de expressar o nosso sincero agradecimento pelas contribuições significativas de Børge Brende ao Fórum Económico Mundial. A sua dedicação e liderança foram fundamentais durante um período crucial de reformas para a organização, levando a uma reunião anual bem-sucedida em Davos. Respeitamos a sua decisão de se demitir.”
Alois Zwinggi atuará como presidente e CEO interino da instituição enquanto o conselho de administração supervisiona a transição da liderança.
A investigação sobre a relação de Brende com Epstein terá atrapalhado o planeamento da sucessão para o cargo de presidente do Fórum, com a atual presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, amplamente vista como escolha provável para assumir o cargo deixado pelo fundador Klaus Schwab no ano passado.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
CEO do Fórum Económico Mundial demite-se devido a ligações com Epstein
{{ noCommentsLabel }}