CEO do Fórum Económico Mundial demite-se devido a ligações com Epstein

O norueguês Børge Brende anunciou esta quinta-feira a sua demissão do cargo de diretor executivo do Fórum Económico Mundial, após uma investigação da instituição às suas ligações com o falecido criminoso sexual Jeffrey Epstein, avança o Financial Times.

Segundo Brende, a sua decisão de se afastar após mais de oito anos foi tomada “após cuidadosa consideração”. “Sou grato pela incrível colaboração com os meus colegas, parceiros e constituintes, e acredito que agora é o momento certo para o Fórum continuar o seu importante trabalho sem distrações“, afirmou, num comunicado.

No início deste mês, o Fórum Económico Mundial lançou uma investigação depois da divulgação de milhões de ficheiros sobre Jeffrey Epstein pelo Departamento de Justiça dos EUA.

Também em comunicado, os copresidentes André Hoffmann e Larry Fink disseram sobre a demissão de Brende: “Gostaríamos de expressar o nosso sincero agradecimento pelas contribuições significativas de Børge Brende ao Fórum Económico Mundial. A sua dedicação e liderança foram fundamentais durante um período crucial de reformas para a organização, levando a uma reunião anual bem-sucedida em Davos. Respeitamos a sua decisão de se demitir.”

Alois Zwinggi atuará como presidente e CEO interino da instituição enquanto o conselho de administração supervisiona a transição da liderança.

A investigação sobre a relação de Brende com Epstein terá atrapalhado o planeamento da sucessão para o cargo de presidente do Fórum, com a atual presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, amplamente vista como escolha provável para assumir o cargo deixado pelo fundador Klaus Schwab no ano passado.