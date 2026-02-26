Crédito à habitação cresce ao ritmo mais elevado em 20 anos

O crédito à habitação continua a acelerar. Em janeiro, o stock de empréstimos da casa aumentou 803 milhões de euros, totalizando os 111,7 mil milhões, segundo os dados do Banco de Portugal. Foi um crescimento de 10,4% em termos homólogos, a maior taxa em 20 anos.

O supervisor nota que a carteira de empréstimos hipotecários está a acelerar desde janeiro de 2024. Vários fatores ajudam a explicar esta evolução da procura, desde logo o alívio das taxas de juro nos últimos dois anos, mas também a linha de garantia pública lançada pelo Governo no início do ano passado e que está a impulsionar o crédito junto dos jovens.

Mantendo-se a tendência, brevemente os bancos vão quebrar o recorde de empréstimos da casa: 114,5 mil milhões de euros o montante de crédito à habitação que tinham em 2011, antes da assistência financeira internacional a Portugal (em abril desse ano).

Quanto aos empréstimos ao consumo e outros fins, o stock ascendia a 33,8 mil milhões de euros no final do mês passado, após uma subida de 49 milhões.

No total, os empréstimos às famílias (incluindo habitação e pessoal) superavam os 145 mil milhões de euros em janeiro, crescendo 9,8% em comparação com janeiro do ano passado, a maior taxa de crescimento desde fevereiro de 2008.

No segmento das empresas, o crédito está a crescer de forma mais moderada: o stock somou 3,7% em janeiro, totalizando os 74,1 mil milhões de euros, de acordo com o supervisor. A procura aumentou de forma expressiva por parte de micro e pequenas empresas, com taxas de crescimento de 14,2% e 5,0%, respetivamente. Já os empréstimos às médias e grandes empresas estão em contração: os stocks cederam 1,8% e 4,9%, respetivamente.

(Notícia atualizada às 11h32)