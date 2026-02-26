Cristiano Ronaldo compra 25% do clube espanhol Almería

⚡ ECO Fast Cristiano Ronaldo adquiriu 25% do clube UD Almería, afirmando que este investimento é crucial para expandir o seu portefólio de investimentos desportivos.

A CR7 Sports Investments, subsidiária criada para gerir os investimentos de Ronaldo, irá explorar oportunidades estratégicas no desporto profissional, destacando o potencial do clube.

O UD Almería, atualmente em terceiro lugar na Segunda División, visa a promoção à La Liga.

Cristiano Ronaldo anunciou esta quinta-feira a aquisição de uma participação de 25% no clube de futebol Espanhol da segunda liga Unión Deportiva Almería (UD Almería), um passo que afirma ser “decisivo” na expansão do seu portefólio global de investimentos. Os termos financeiros da transação não foram divulgados.

“Há muito que ambiciono contribuir para o futebol, muito para além do campo”, referiu o capitão da seleção portuguesa e que joga atualmente no clube saudita Al-Nassr, citado em comunicado da CR7 Sports Investments. “O UD Almería, em Espanha, é um clube com bases sólidas e um claro potencial de crescimento. É com grande entusiasmo que vejo a minha colaboração com a sua equipa de liderança para apoiar a próxima fase de desenvolvimento do clube.”

O investimento será detido pela CR7 Sports Investments, uma subsidiária da CR7 SA constituída para gerir os investimentos do capitão da seleção portuguesa no setor global do desporto, explica o comunicado. A CR7 Sports Investments irá funcionar como veículo para a avaliação e concretização de oportunidades estratégicas no desporto profissional, adianta.

Mohamed Al Khereiji, presidente do UD Almería mostrou satisfação por Cristiano Ronaldo ter escolhido o Almería para investir. “Ele é considerado o melhor jogador de todos os tempos, conhece muito bem as ligas espanholas e compreende o potencial do que estamos a construir aqui, tanto em termos da equipa como da academia,” sublinhou, também citado em comunicado.

Promoção à La Liga é meta

Segundo o site do Almería, no final da temporada 2024-2025, houve uma mudança de propriedade e o clube passou a fazer parte de um grupo de investidores sauditas liderado por Al-Khereiji, que se tornou o proprietário e presidente da entidade, substituindo assim Turki Al Alsheikh, que esteve seis anos à frente do clube.

O novo dirigente anunciou na sua apresentação oficial que chegava para “criar algo muito especial para Almería”. A subida à La Liga (primeira divisão), a cidade desportiva, a segunda fase do estádio e o fortalecimento da área comercial e da entidade como instituição eram aspetos a abordar, explicou na altura.

Neste momento, após 27 jornadas, o Almería está no terceiro lugar da Segunda División, a dois pontos do líder Racing Santander. No final da época os dois primeiros classificados sobem à primeira divisão diretamente, enquanto os quatro seguintes seguem para um play-off para definir mais um terceiro emblema para promoção.

A última vez que o UD Almería jogou na La Liga foi na temporada 2023-24. O clube terminou essa em 19º lugar, o que o levou de volta à Segunda División após duas épocas no escalão principal.