Depois das críticas de Passos, Luís Neves garante estar “absolutamente blindado”

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, disse esta quinta-feira respeitar as críticas sobre a sua transição direta da PJ para o Governo, mas garantiu estar “absolutamente blindado” relativamente à área da informação.

“Olho para as declarações de forma tranquila. Com respeito, porque escuto as pessoas. Se sentisse que havia o mínimo de conflito de interesse em relação a esta questão eu próprio não teria aceitado”, afirmou Luís Neves, em declarações aos jornalistas.

A posição surge depois das críticas do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que considerou que “não se pode passar de diretor de Polícia Judiciária a ministro da Administração Interna”.

“Estou absolutamente blindado relativamente à área de informação”, afirmou Luís Neves, acrescentando que “o diretor da PJ não investiga, aporta meios”. Neste sentido, sublinhou que “a PJ tem uma forma orgânica de guardar segredo”, realçando que nesse sentido se sentiu “completamente tranquilo e à vontade para dar” o passo de aceitar o convite.

“A PJ não depende de mim e depende da área da Justiça”, sublinhou, acrescentando: “Nunca coloquei qualquer pergunta a fosse quem fosse. Nunca houve qualquer interferência”.

Luís Neves, até agora diretor nacional da Polícia Judiciária, foi empossado na segunda-feira como ministro da Administração Interna pelo Presidente da República, ocupando o cargo deixado vago com a demissão de Maria Lúcia Amaral.