Depósitos crescem ao ritmo mais baixo em quase dois anos

Os depósitos de particulares cresceram 4,2% em janeiro, totalizando os 200,7 mil milhões de euros, segundo os dados do Banco de Portugal. Foi o ritmo de crescimento mais baixo em quase dois anos.

Desde outubro de 2024 que os depósitos estão em desaceleração. Naquele mês a taxa de subida foi de 8,1%. Agora, os depósitos estão a crescer praticamente a metade desse ritmo, evolução à qual não é alheio o facto de os bancos estarem a reduzir a remuneração das poupanças mês após mês.

Em dezembro, as novas aplicações a prazo rendiam apenas 1,36% — depois de um corte de 0,80 pontos percentuais num ano, o sexto maior na Zona Euro.

No que toca aos depósitos a prazo, de resto, ascendiam a 114,9 mil milhões de euros no final de janeiro, subindo cerca de 2% em termos homólogos — e bem longe dos crescimentos de 25% que registavam na altura em que as taxas de juro em bem mais elevadas.

Já os depósitos à ordem — que rendem 0% — cresceram 7,2% em termos homólogos, ascendendo a 85,8 mil milhões, de acordo com o supervisor.

No segmento das empresas, o stock de depósitos totalizava os 73,3 mil milhões de euros no final do mês passado, subindo 7,7% em relação ao mesmo período do ano transato.