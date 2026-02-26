Do desporto aos media e à indústria. Onde chegam os negócios de Ronaldo, novo sócio do Almería

Nem só dentro de campo Cristiano Ronaldo faz história. O internacional português, que soma sucessivos recordes no mundo do futebol, tornou-se no ano passado o primeiro jogador de futebol a alcançar uma fortuna superior a mil milhões de dólares e o português continua a juntar novos investimentos a um património que conta com negócios nos mais variados setores.

Uma semana depois de ter anunciado o investimento de 7,5 milhões de dólares (cerca de 6,4 milhões de euros) na aquisição de 10% de uma plataforma de saúde e bem-estar detida pela Herbalife, a HBL Pro2col Software LLC, o craque da Seleção Nacional deu a conhecer que fechou um novo negócio, desta vez no mundo do futebol.

Cristiano Ronaldo anunciou esta quinta-feira a aquisição de uma participação de 25% no clube de futebol Espanhol da segunda liga Unión Deportiva Almería (UD Almería). A aquisição, realizada através CR7 Sports Investments, uma subsidiária da CR7 SA constituída para gerir os investimentos do capitão da seleção portuguesa no setor global do desporto, é um passo que afirma ser “decisivo” na expansão do seu portefólio global de investimentos.

Mas não se ficam por aqui os negócios fechados por CR7, que renovou, em junho, pelo clube saudita Al-Nassr, por um valor alegadamente equivalente a 400 milhões de dólares. Só nas últimas semanas, além da Herbalife, anunciou a aposta na Inteligência Artificial, com a compra de uma participação da Perplexity, a empresa norte-americana cujo motor de busca baseado em inteligência artificial (IA) se destaca por fornecer respostas diretas e contextualizadas às perguntas dos utilizadores, o investimento na WOW FC, uma organização espanhola de artes marciais mistas (MMA) de Madrid.

Ao vasto património, CR7 acrescentou, nos últimos dois anos, a criação de um estúdio de cinema com o realizador britânico Matthew Vaughn, reforçou as suas posições no padel, desporto do qual é um conhecido entusiasta, com a compra do Lisboa Racket Centre, em Alvalade, criou um novo canal de Youtube, protagonizou o lançamento de novas parcerias associadas aos seus investimentos na saúde, conceitos de marcas na hotelaria e anunciou uma nova parceria estratégica com a americana Whoop, uma empresa de performance desportiva.

Imobiliário, media e porcelana

O craque português tornou-se, em 2023, o novo “patrão dos media” em Portugal, através da aquisição de uma participação de 30% na Cofina, grupo que controla Correio da Manhã e CMTV, mas também o Jornal de Negócios, o Record, a revista Sábado, entre outras publicações.

Menos de um ano depois deste investimento, o internacional português anunciou outro importante investimento, desta vez na indústria nacional, ao tornar-se um dos maiores acionistas da Vista Alegre. O capitão da seleção nacional comprou 10% da Vista Alegre Atlantis SGPS, uma posição avaliada à data em 17,3 milhões de euros, e, no âmbito do acordo, formalizou depois a compra de 30% do capital da Vista Alegre Espanha.

Mas estes são apenas alguns dos investimentos de Ronaldo, que detém dezenas de posições em empresas nacionais e estrangeiras, através de sociedades por si detidas, nomeadamente CR7 Lifestyle e a CR7 SA, com negócios no turismo, imobiliário, moda, estética, águas, no setor financeiro, saúde, media e indústria

Debaixo da CR7 SA, Cristiano Ronaldo controla empresas como as portuguesas Domum Septem, CR7 Footwear, 7Egend e Category Challenge – esta última está inativa desde 30 de abril de 2021 e conta com posições minoritárias ou igualitárias noutras cinco empresas portuguesas e em companhias estrangeiras.

Deste leque de negócios destaca-se a participação de 50% na CR7 Marrakesh, a empresa dona do hotel do grupo Pestana em Marraquexe, e 50% do capital na Maravilha Décimal, a empresa que comercializa a Ursu9, a água alcalina que CR7 lançou em parceria com Francisco Ferreira, um empresário de Vizela dono do grupo Outeirinho.

Ainda sob a alçada a CR7 SA, Cristiano Ronaldo é sócio de Paulo Joaquim Silva Ramos na Insparya, uma empresa de transplantes capilares com operações em Portugal, Itália e Espanha; e na Recover Life, uma empresa do grupo Insparya que atua na intermediação de crédito.

Cristiano Ronaldo tem ainda uma importante parceria com o grupo Pestana, desde 2016, da qual resultaram até agora seis unidades hoteleiras com a marca CR7 e Pestana em seis cidades: Funchal, Lisboa, Madrid, Nova Iorque, Marraquexe e Paris. E a expectativa é que CR7 e o grupo hoteleiro continuem a levar a marca conjunta a mais regiões no futuro, nomeadamente à Arábia Saudita, aproveitando a presença do futebolista no país.

No ramo imobiliário, Cristiano Ronaldo tem também sido um empresário muito ativo. Entre os muitos imóveis detidos por CR7 destaca-se apartamento na Avenida da Liberdade, avaliado em mais de oito milhões de euros, a casa de mais de seis milhões de euros no Reino Unido onde viveu quando alinhava pelo Manchester United, e a moradia na exclusiva LaFinca de Pozuelo de Alarcón em Madrid, onde viveu durante as nove temporadas ao serviço do Real Madrid, avaliada em mais de 15 milhões de euros.

Cristiano Ronaldo é ainda dono da sociedade anónima Sessenta e Cinto Lote, na qual está registado o lote da Quinta da Marinha.

Os investimentos empresariais de Cristiano Ronaldo alargam-se ainda à área dos eventos, através do controlo de 70% da Mussara (os restantes 30% pertencem ao irmão Hugo Aveiro), aos ginásios, com a rede de espaços CR7 Fitness by Crunch, através de uma parceria com os norte-americanos Crunch Fitness; e ainda à promoção e mediação imobiliária, por via de uma posição na sociedade mediadora Ponta de Lança.

Fortuna vale mais de mil milhões

A fortuna de Cristiano Ronaldo estava avaliada acima de 1,4 mil milhões de dólares, em outubro, de acordo com uma estimativa do Bloomberg Billionaires Index.

Segundo o índice publicado pela agência de informação financeira, o português tornou-se o primeiro futebolista com um património acima de mil milhões, depois da sua renovação, em junho, pelo clube saudita Al-Nassr, por um valor alegadamente equivalente a 400 milhões de dólares.

A Bloomberg estima que o jogador ganhou 550 milhões de dólares em salários entre 2002 e 2023 e recorda o contrato de uma década que assinou com a Nike, no valor de 18 milhões de dólares ao ano. No portefólio, Ronaldo tem ainda outros contratos de promoção de marcas como Armani e Castrol que juntam 175 milhões de dólares ao seu património.

Mas o destaque é mesmo a ida, em 2023, para o Al-Nassr, numa decisão que causou surpresa. Desde então, Ronaldo passou a auferir de 200 milhões de dólares ao ano em salários e bónus, livres de impostos, mais um signing bonus de 30 milhões de dólares.