Depressão Kristin

EDP já reestabeleceu energia a todos os clientes afetados pelas tempestades. “O pior já passou”, diz CEO

"Desde o início, a nossa prioridade foi restabelecer a energia da forma mais rápida, segura e eficaz possível", disse Miguel Stilwell de Andrade.

A EDP já restabeleceu o fornecimento de energia a 100% dos clientes afetados pelas tempestades que assolaram várias regiões do país nas últimas semanas, afirmou esta quinta-feira o CEO da elétrica, Miguel Stilwell de Andrade.

“Desde o início, a nossa prioridade foi restabelecer a energia da forma mais rápida, segura e eficaz possível”, disse o CEO, em teleconferência com os analistas para discutir os resultados de 2025.

“Já recuperámos 100% dos clientes, restando apenas algumas situações específicas que serão resolvidas em breve, mas acho que o pior já passou“, explicou.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

EDP já reestabeleceu energia a todos os clientes afetados pelas tempestades. “O pior já passou”, diz CEO

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Miguel Stilwell d'Andrade, CEO da EDP, em entrevista ao ECO/TVI24 - 02MAR21

Kristin custa 80 milhões à EDP mas não afugenta data centers

Ana Batalha Oliveira,

O CEO da EDP espera que, esta quinta-feira, já não existam clientes sem acesso a energia elétrica em território nacional, na sequência das interrupções causadas por tempestades.