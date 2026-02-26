EDP já reestabeleceu energia a todos os clientes afetados pelas tempestades. “O pior já passou”, diz CEO

A EDP já restabeleceu o fornecimento de energia a 100% dos clientes afetados pelas tempestades que assolaram várias regiões do país nas últimas semanas, afirmou esta quinta-feira o CEO da elétrica, Miguel Stilwell de Andrade.

“Desde o início, a nossa prioridade foi restabelecer a energia da forma mais rápida, segura e eficaz possível”, disse o CEO, em teleconferência com os analistas para discutir os resultados de 2025.

“Já recuperámos 100% dos clientes, restando apenas algumas situações específicas que serão resolvidas em breve, mas acho que o pior já passou“, explicou.