Consultora Quadrante compra grupo catalão Inprocess para ganhar ‘gémeos digitais’

A consultora de engenharia Quadrante comprou o grupo catalão Inprocess, especializado em simuladores virtuais para empresas ligadas à indústria petrolífera e química. A empresa portuguesa anunciou esta quinta-feira a integração estratégica da espanhola para expandir o portefólio dos chamados “gémeos digitais”, que funcionam como clones das fábricas ou das plataformas offshore para extração de petróleo.

A Quadrante optou por uma aquisição sob um modelo stand-alone (avaliação independente) para permitir que a Inprocess mantenha a sede em Barcelona, bem como a marca, a direção e equipa executiva — liderada por Oriol Millán (CEO) — e as operações diárias inalteradas. Aliás, a divisão de gémeos digitais (digital twins) da Quadrante até será integrada na Inprocess para ali concentrar a oferta.

O objetivo é manter a continuidade da execução de projetos e na relação com os atuais clientes da Inprocess e, simultaneamente, aumentar o alcance da Quadrante em setores como a energia e a engenharia de processo, que abrange petróleo e gás, midstream (transporte e armazenamento), refinação, petroquímica, fertilizantes, hidrogénio verde e captura de carbono.

“Um pilar fundamental do acordo é o reinvestimento dos atuais acionistas da Inprocess, que se tornam acionistas da Quadrante. Esta medida garante um alinhamento direto e mútuo com os objetivos financeiros e operacionais do grupo, potenciando sinergias e um crescimento mais rápido, sem comprometer o posicionamento ou a proposta de valor da Inprocess”, informa a Quadrante.

Segundo o CEO da Quadrante, a especialização da empresa catalã em simulação de processos e gémeos digitais “reforça uma capacidade chave” e enquadra-se na estratégia de continuar a fortalecer os serviços do grupo com sede em Alfragide. “É também uma oportunidade para dar um salto em escala e posicionamento da Quadrante como uma empresa global mais sólida, e com a possibilidade de apoiar os seus Clientes com soluções digitais inovadoras que realmente impactam na eficiência, produtividade, segurança e sustentabilidade das suas operações”, refere Nuno Costa, em comunicado.

Grupo de Barcelona vai expandir e fazer “aquisições seletivas”

O grupo Inprocess – Technology and Consulting faz simulação de processos e gémeos digitais (Process Digital Twins) para a indústria petrolífera desde 2006. No âmbito deste acordo, o plano é crescer entre três e cinco vezes a dimensão num horizonte temporal de três a quatro anos através de uma combinação de dois fatores: expansão internacional e uma estratégia de aquisições seletivas.

Atualmente, a Inprocess conta com uma equipa de 165 trabalhadores, maioritariamente engenheiros químicos, e opera a partir dos escritórios de Barcelona (Espanha), Houston (Estados Unidos da América), Kuala Lumpur (Malásia), Rio de Janeiro (Brasil) e Pune (Índia). Em 2025, teve um volume de negócios superior a 15 milhões de euros a partir dos negócios com clientes como Chevron, Exxon, Repsol, BP, ENI ou Petronas.

“Esta parceria permite-nos entrar numa fase de crescimento com mais capacidade e mais alcance, sem abdicar do serviço próximo”, garante o CEO da Inprocess. Oriol Millán diz que partilha “a confiança e a visão” com a Quadrante e que a “a sua plataforma internacional e a sua experiência” dão o “impulso necessário para acelerar a expansão” e oferta de “soluções mais integradas, desde projeto à otimização da operação”.

A compra da Quadrante, cujo valor não foi divulgado, faz parte do plano de crescimento internacional e acontece após a aquisição da Meta Engineering e Izharia em Espanha em 2024 e, mais recentemente, da Right Analytics nos Estados Unidos.

No ano passado, a Quadrante faturou quase 125 milhões de euros. Além de Portugal, Espanha e Estados Unidos, o grupo está presente na Roménia e tem atividades em África, México e América do Sul (Chile, Brasil, Colômbia, Peru e Panamá).