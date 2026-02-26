Garrigues com receitas de 527,69 milhões em 2025

As receitas da Garrigues em 2025 atingiram os 527,69 milhões de euros, um crescimento de cerca de 9% em relação ao ano anterior.

Sem revelar o valor específico do escritório em Portugal, a firma avança que no país vizinho, em Espanha, as receitas situaram-se em 437,15 milhões, um aumento de 4,28%. No resto do mundo situaram-se em 90,54 milhões, crescendo 44,49%.

“O peso do negócio internacional representa 17,16% do total. As duas principais regiões fora de Espanha, América Latina e Portugal, registaram crescimentos de dois dígitos no exercício”, refere a firma.

As principais áreas de prática registaram crescimento no exercício, sendo a de Corporate e M&A a área com maior peso no negócio (32,59%), seguida por Fiscal (29,31%), Resolução de Conflitos: Litígios e Arbitragem (12,60%), Laboral (12,16%) e Administrativo e Constitucional (7,78%).

“O nosso objetivo não é crescer por crescer, mas assegurar que o crescimento seja sólido e rentável, para que possamos continuar a oferecer o melhor serviço possível, contar com os melhores profissionais e investir em áreas estratégicas como a transformação digital. Pretendemos manter esta trajetória ao longo de 2026“, refere em comunicado Fernando Vives, presidente executivo da Garrigues.

A firma explicou ainda que nos últimos cinco anos o investimento em tecnologia e digitalização ascendeu a 75 milhões de euros, impulsionado por um triplo objetivo: “disponibilizar ambientes digitais personalizados aos clientes para melhorar o serviço tradicional e oferecer novos serviços; integrar a estratégia de inteligência artificial como vantagem competitiva; e aumentar a eficiência operacional através da automatização de processos e da digitalização”.