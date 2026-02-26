Hugo Soares defende Montenegro após pressão de Passos. “Está redondamente enganado”

Perante as críticas que Pedro Passos Coelho tem dirigido ao Governo nas últimas semanas, em particular relativamente à sugestão de que devia ir a votos caso a oposição chumbe a reforma da lei laboral e, mais recentemente, à escolha de Luís Neves para o Ministério da Administração Interna, o líder parlamentar do PSD deu duas entrevistas em que saiu em defesa do Executivo de Luís Montenegro.

No programa “Importa-se de repetir”, da SIC Notícias, na noite desta quarta-feira, Hugo Soares acusou o antigo primeiro-ministro de “taticismo político” e de estar “manifestamente enganado na consequência que o Governo devia retirar [ou seja, ir a eleições] se a legislação laboral não fosse aprovada”. “Alguém no país, que seja dirigente político ou cidadão, acha que esta é uma situação para provocar eleições no país?”, perguntou de forma retórica.

Recusando ao longo da entrevista a ideia de que Passos “seja crítico” do atual Governo, o líder da bancada social-democrata rejeitou que o ex-presidente do PSD seja um problema para Luís Montenegro. Hugo Soares defendeu que o Executivo tem feito reformas, contrariando as posições de Pedro Passos Coelho — que colou aos que diz fazerem parte da “bolha mediática”. “Ou está esquecido ou não quer notar”, atirou em referência a medidas em temas como a imigração ou a redução de impostos.

As críticas de Passos voltaram a ser tema de destaque na entrevista ao programa “Hora da Verdade”, da Rádio Renascença (acesso livre) e do jornal Público (acesso pago). “Os portugueses estão cansados de eleições”, afirmou Hugo Soares, afastando, assim, mais uma vez, o cenário de crise sugerido pelo ex-primeiro-ministro caso a reforma laboral seja chumbada no Parlamento.

Sobre as declarações do antigo líder social-democrata à escolha de Luís Neves para suceder a Maria Lúcia Amaral na tutela da Administração Interna, Hugo Soares foi novamente perentório. “Na maioria das vezes, [Passos Coelho] é um extraordinário analista político e um extraordinário político. Desta vez, enganou-se profundamente. É manifestamente um tiro ao lado“, frisou, assinalando que “se houve escolha altamente elogiada praticamente de forma unânime foi esta”.

Questionado ainda se considera que as recentes aparições de Pedro Passos Coelho na praça pública são uma tentativa de se posicionar para um futuro pós Montenegro, o líder da bancada parlamentar do PSD respondeu: “Essa pergunta deve ser colocada ao próprio. Passos Coelho é um cidadão livre, alguém que, quando fala, o país manifestamente ouve e, portanto, tem todo o direito a ter a sua opinião e a poder expressá-la como, quando e onde entender.”