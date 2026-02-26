Inovação é a melhor ‘arma de defesa’ da Europa

Num cenário de ameaças híbridas crescentes e incerteza geopolítica, a sobrevivência estratégica da Europa depende da sua capacidade de superar os adversários através da inovação. Agilidade regulatória, integração de diferentes stakeholders do setor público e privado e financiamento à escala europeia deverão ser os pilares de uma nova visão de defesa do continente, recomenda a Roland Berger no estudo “Strength through innovation. A vision for a new innovation ecosystem for European defense”.

“A autonomia estratégica da Europa depende cada vez mais de transformar a inovação em infraestruturas críticas resilientes e escaláveis, desde capacidades industriais e cadeias de abastecimento a sistemas digitais para a defesa, onde a independência energética se torna um fator estratégico fundamental. A Europa tem a tecnologia e o talento, mas precisa de um ecossistema que acelere a implementação desta infraestrutura à escala europeia. Sem ela, a inovação permanecerá fragmentada e a capacidade de dissuasão será insuficiente”, afirma Juan Luis Vílchez, partner da Roland Berger.

Após a invasão russa da Ucrânia, o tema da defesa da Europa ganhou prioridade nas agendas políticas, com a tensão geopolítica com aliados a tornar ainda mais premente a necessidade do continente ganhar maior autonomia ao nível das suas capacidades de defesa. Mas a região enfrenta a realidade de um desinvestimento de anos na indústria — o chamado ‘défice da paz’ — que, neste momento, não tem capacidade de satisfazer as necessidades de rearmamento dos países.

A inovação, acelerando o ciclo de entrada das soluções em campo, poderá uma possível arma. Mas também aqui parte de uma situação de desvantagem. Enquanto os EUA alocam cerca de 0,37% do PIB à investigação e desenvolvimento (I&D) de defesa, a União Europeia fica-se pelos 0,03%, limitando a capacidade da Europa escalar tecnologias emergentes.

Há ainda um fosso entre as duas regiões, no que toca ao financiamento de startups deste setor. Em 2025, aponta a Roland Berger, os investidores de venture capital americanos registaram 444 operações de investimento vs 295 europeus, mas em termos de volume de capital movimento a discrepância é evidente: um total de 14,4 mil milhões de euros vs 3,27 mil milhões do lado europeu, aponta a consultora.

“Este subinvestimento é agravado por uma repetida incapacidade de atingir até mesmo as metas definidas internamente. Embora o Conselho Ministerial de Direção da Agência Europeia de Defesa (EDA) tenha estabelecido metas ambiciosas — como destinar 20% do gasto total em defesa à aquisição de equipamentos, 35% do gasto em equipamentos a projetos colaborativos europeus, 2% do orçamento total de defesa à pesquisa e tecnologia (P&T) e 20% do gasto em P&T à P&T colaborativa europeia — a Europa frequentemente não as alcança”, alerta o estudo.

“Recentemente, apenas a primeira meta foi atingida, enquanto as metas de aquisição colaborativa e P&T permanecem em grande parte não cumpridas”, aponta.

O que nos ‘ensina’ a Ucrânia?

A situação vivida pela Ucrânia e Israel podem dar alguns ensinamentos em como a Europa pode acelerar o seu setor de defesa, encurtando a sua curva de aprendizagem.

Concentrando no caso ucraniano, o que podemos retirar? Uma abordagem holística envolvendo empresas de defesa públicas e privadas, operadores industriais fora e dentro do setor de defesa, o setor IT e o ecossistema de startups. “Engenheiros, empreendedores e soldados operam em ciclos de desenvolvimento curtos, com protótipos frequentemente testados em combate poucos dias após a conceção. O fracasso é aceito como uma etapa necessária no processo de aprendizagem, e o feedback entre a linha de frente e o laboratório é direto e contínuo”, descreve a consultora no estudo. “Esse ambiente recompensa velocidade, adaptabilidade e a disposição para experimentar — qualidades que se tornaram estratégicas”, reforça.

Há ensinamentos que podem ser retirados do leste europeu. Sven Weizenegger, diretor do Cyber Innovation Hub da Bundeswehr, sintetiza: “A Europa Ocidental não está em paz nem em guerra; não podemos testar como a Ucrânia – mas podemos adaptar seus mecanismos de feedback e velocidade”, diz citado pelo estudo.

… e o que recomenda a consultora?

“A capacidade de dissuasão da Europa depende de um ecossistema de defesa resiliente e impulsionado pela inovação, construído em torno de três pilares: uma estrutura regulatória e de aquisição ágil que tolera riscos e acelera a entrega de capacidades; uma colaboração mais estreita entre as Forças Armadas, a indústria, as startups e a pesquisa; e um financiamento previsível e estrategicamente alinhado”, aponta a consultora. Em conjunto, esses fatores garantem que a Europa “possa aproveitar sistematicamente a inovação, ampliar as tecnologias emergentes e responder rapidamente às ameaças em evolução”.

Tendo isso por base o que recomenda a consultora?

Regulação e estruturas de procurement mais ágeis: “ Vias rápidas” ou vias de aquisição simplificadas ao lado da aquisição tradiciona l — uma lancha ao lado do navio-tanque — podem permitir a contratação rápida de protótipos, autorizações temporárias para avaliação em campo e transições mais rápidas para a produção em série”, refere a consultora. “O navio-tanque continua essencial para grandes programas estratégicos que exigem rigor e estabilidade. Mas, ao lado dele, as agências de aquisição precisam de uma capacidade de lancha: equipes pequenas e capacitadas com contratação simplificada, autoridade delegada e orçamentos flexíveis”, diz. “ Essas equipas podem integrar startups e testar tecnologias comerciais, ou executar sprints de desenvolvimento curtos sem serem prejudicados pela inércia do sistema principal”, sintetiza.

Ecossistema de defesa integrado com uma colaboração mais próxima entre todos os stakeholders: "Para garantir uma dissuasão sustentada, as Forças Armadas devem ser participantes ativas na inovação, fornecendo sinais precoces de procura, sinais rápidos de treino e operações e prioridades claras. O pessoal deve ser capacitado para testar versões iniciais, fornecer avaliações estruturadas baseadas em KPI e moldar continuamente os requisitos de melhoria", aponta. A Roland Berger dá como exemplo dessa lógica o "Innovationszentrum" (Innovation Hub) das forças armadas alemãs. "Isso facilita intercâmbios regulares, experiências conjuntas e prototipagem rápida num mesmo local, demonstrando como a colaboração estruturada entre as partes interessadas pode acelerar a inovação."

“Para garantir uma dissuasão sustentada, as versões KPI Repensar o financiamento e procura para apoiar escala: Há um fosso entre a inovação e a sua implementação no terreno pelas forças militares. “Essa lacuna existe porque as startups não têm certeza de financiamento a longo prazo, os ciclos de aquisição são muito lentos e os governos hesitam em se comprometer antes que as tecnologias atinjam a maturidade”, refere a Roland Berger. Para fechar esse fosso, “ os governos devem comprometer-se mais cedo por meio de financiamento baseado em marcos que faça a ponte entre P&D, prototipagem e produção inicial, compartilhando o risco com a indústria em vez de evitá-lo”, diz a consultora. Há também que haver uma procura concertada e não fragmentada dando aos fornecedores visibilidade para o futuro . “Contratos-quadro plurianuais agregados — abrangendo capacidades como munições, drones, sensores, módulos de guerra eletrónica e comunicações seguras — transformariam projetos incertos em carteiras de encomendas viáveis”, indica o estudo.

Repensar o financiamento e procura para apoiar escala: Há um fosso entre a inovação e a sua implementação no terreno pelas forças militares. "Essa lacuna existe porque as startups não têm certeza de financiamento a longo prazo, os ciclos de aquisição são muito lentos e os governos hesitam em se comprometer antes que as tecnologias atinjam a maturidade", refere a Roland Berger. Para fechar esse fosso, "os governos devem comprometer-se mais cedo por meio de financiamento baseado em marcos que faça a ponte entre P&D, prototipagem e produção inicial, compartilhando o risco com a indústria em vez de evitá-lo", diz a consultora. Há também que haver uma procura concertada e não fragmentada dando aos fornecedores visibilidade para o futuro. "Contratos-quadro plurianuais agregados — abrangendo capacidades como munições, drones, sensores, módulos de guerra eletrónica e comunicações seguras — transformariam projetos incertos em carteiras de encomendas viáveis", indica o estudo.

Cadeias de fornecimento de matérias-primas seguras: A Europa está muito dependente de terceiros — nomeadamente da China — para o fornecimento de matérias-primas críticas e componentes, como semicondutores, baterias, metais especiais, motores de drones e sensores óticos. Essa dependência não só cria "vulnerabilidades estratégicas", como restringe e atrasa a inovação. Há, por isso, que "construir fornecedores confiáveis ​​de chips e componentes de RF", mas também "mobilizar as PME de alta tecnologia da Europa como uma espinha dorsal de fabricação flexível e distribuída que possa aumentar a produção rapidamente".

Em suma, “a Europa não pode inovar rapidamente sem escalar em grande escala. Construir um ecossistema de inovação resiliente na área da defesa exige uma procura coordenada a nível da UE, financiamento a longo prazo, um conjunto industrial mais amplo e cadeias de abastecimento seguras”.