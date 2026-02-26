ISDIN junta-se ao Fórum das Marcas de Renome Espanholas para reforçar a sua projeção internacional

A ISDIN aderiu ao Fórum de Marcas de Renome Espanholas (FMRE), a aliança que integra mais de uma centena das principais empresas espanholas com marcas líderes de projeção internacional e organismos destacados da Administração pública.

O principal objetivo do Fórum das Marcas de Renome Espanholas é fortalecer a competitividade, apostando nos intangíveis e na internacionalização das marcas líderes espanholas, promovendo-as como um ativo estratégico para a economia e a imagem e reputação do país, especialmente fora das suas fronteiras. Com a sua incorporação ao FMRE, a ISDIN — com presença em mais de 65 países e 14 filiais próprias em todo o mundo — continua a impulsionar a sua projeção internacional em linha com a Marca Espanha, ao mesmo tempo que contribui para a organização com a sua visão e experiência global no campo da saúde.

“Passar a fazer parte do Fórum das Marcas de Renome Espanholas não é apenas motivo de orgulho, mas um passo natural na nossa trajetória como empresa global com raízes espanholas. Na ISDIN, acreditamos que a força da Marca Espanha se constrói a partir da excelência, da inovação e da capacidade de crescer internacionalmente, sempre gerando impacto através do negócio e do propósito. Por isso, contribuir para a projeção coletiva da imagem do nosso país no exterior também faz parte da nossa responsabilidade», destaca o CEO da ISDIN, Juan Naya.

Nesta linha, o diretor-geral da FMRE, Pablo López, afirmou que «a incorporação da ISDIN ao Fórum das Marcas de Renome Espanholas representa mais um passo no nosso compromisso de integrar empresas que representam a excelência, a inovação e a projeção internacional da Marca Espanha. A ISDIN é uma referência global no seu setor e a sua experiência e liderança contribuem, sem dúvida, para fortalecer o posicionamento da Espanha no mundo».

INTERNACIONALIZAÇÃO

Fundada em Barcelona em 1975, a ISDIN conta atualmente com mais de 1.800 profissionais. Ao longo destes mais de cinquenta anos, a empresa passou de um laboratório dermatológico líder em Espanha a uma referência global em fotoproteção e saúde da pele. O seu crescimento internacional tem sido exponencial na última década, durante a qual a empresa alcançou uma grande presença em mercados como o México, Brasil, Chile, Colômbia, Itália e Alemanha, entre outros.

A partir de agora, a adesão à FMRE permitirá à ISDIN contribuir ativamente para iniciativas orientadas para a internacionalização e o fortalecimento da Marca Espanha. Além disso, a integração da empresa na organização reforça a sua estratégia em matéria de proteção da marca e reputação corporativa.

Num ambiente global cada vez mais complexo, a gestão da propriedade intelectual e a defesa dos ativos intangíveis tornam-se elementos-chave para garantir a confiança e a competitividade internacional das empresas e das suas marcas. Nesta linha, no final de 2025, o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) reconheceu a ISDIN como marca de renome, uma acreditação que reforça o seu posicionamento como empresa espanhola com presença global e sólida trajetória reputacional.