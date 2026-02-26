Lay-off vai garantir salário a 100%? Ouça o podcast “Ao trabalho!”

A oposição insiste que os trabalhadores, que sejam abrangidos pelo lay-off simplificado, devem ver garantido o salário a 100%, e não sofrer os cortes que o decreto-lei publicado pelo Governo prevê. O Parlamento vai forçar essa mudança? Este é um dos temas do novo episódio do podcast “Ao trabalho!”, que todas as quintas-feiras lhe leva os principais destaques do mundo laboral em menos de cinco minutos.

Esta semana, falamos também sobre os “pontos de consenso” em torno da revisão da lei do trabalho e ainda sobre a evolução do número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).