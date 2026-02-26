Negócios ECO Avenida

Legacy Ithos apresenta restaurante ORIGO 34 como nova referência gastronómica na Madeira

O Origo 34, em Porto Santo, tem assinatura do chef Diogo Rocha. Manuel Santos é o chef executivo.

O Legacy Ithos Boutique Hotel, em Porto Santo, com abertura prevista para este ano, contará com um restaurante, ORIGO 34, que pretende celebrar a origem, a autenticidade e a ligação à região. Inspirado na essência do arquipélago da Madeira, o conceito presta homenagem aos sabores, à leveza e ao espírito de partilha característicos da cultura madeirense, reinterpretando a cozinha local com uma abordagem contemporânea, respeitando a sazonalidade e a identidade dos ingredientes.

O lançamento, esta quinta-feira, na BTL, em Lisboa, marca o primeiro momento público do ORIGO 34, que conta com a presença do chef consultor Diogo Rocha e do chef executivo Manuel Santos. O restaurante posiciona-se como o espaço de assinatura do hotel e como um novo destino gastronómico na Madeira.

Chef Diogo Rocha

A proposta gastronómica baseia-se numa filosofia farm-to-table, através de uma seleção rigorosa de produtores regionais e ingredientes de proximidade, e num compromisso sea-to-table, privilegiando peixe e marisco frescos na sua carta. O restaurante oferece serviço contínuo ao longo do dia, adaptando-se aos diferentes momentos – do pequeno-almoço ao jantar – para garantir uma experiência cuidada, sofisticada e coerente.

O chef consultor Diogo Rocha destaca-se pelo seu percurso sólido na alta gastronomia portuguesa, tendo liderado projetos reconhecidos com estrelas Michelin e uma abordagem focada na autenticidade e valorização do território.

Chef Manuel Santos

 

Manuel Santos é natural de Lobão, Santa Maria da Feira, e desenvolveu a sua carreira na área da cozinha e pastelaria, tendo passado por vários desafios no setor hoteleiro, sobretudo no Grupo Vila Baleira. Regressou em 2023 a este grupo como chef executivo e diretor-executivo de Food & Beverage, assumindo a responsabilidade pelas cozinhas dos hotéis do grupo. A sua cozinha partilha a filosofia de dar a conhecer o melhor da região, valorizando produtos locais e receitas tradicionais.

  • Legacy Ithos, em Porto Santo
  • Legacy Ithos, Porto Santo
  • legacy Ithos, Porto Santo
O Legacy Ithos, do grupo Vila Baleira, pretende ser um destino de luxo e bem-estar. Está localizado à beira-mar, tem apenas 28 quartos e integra uma clínica Thalasso Spa, o spa Ora, que pretende combinar as propriedades terapêuticas das águas e areias vulcânicas da ilha com programas de saúde, rejuvenescimento e longevidade.

