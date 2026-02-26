Marcelo diz que esta é “altura de estar silencioso” e deixar o “papel decisivo” para Seguro

O Presidente da República disse esta quinta-feira que “não comenta nada da vida nacional ou internacional”, justificando que, perto do fim do mandato, “é a altura de estar silencioso e de deixar a quem vai entrar o papel decisivo”.

Estas posições foram assumidas na ‘Better Tourism Lisbon Travel Market´ (BTL), em Lisboa, feira de turismo em que visitou esta manhã sem avisar previamente a comunicação social. Questionado sobre a nomeação do ex-diretor da PJ, Luís Neves, para ministro da Administração Interna, recusou pronunciar-se, explicando que, por estar perto de ver terminado o seu mandato, não comenta a atualidade política.

“Não comento. Eu estou a oito dias de sair, e portanto é aquele momento em que estou de saída do palco e está de entrada no palco o Presidente [António José] Seguro. Eu neste momento não comento nada da vida nacional ou internacional“, enfatizou.

Marcelo Rebelo de Sousa vai cessar funções em 09 de março, data em que o novo Presidente da República, António José Seguro, tomará posse perante a Assembleia da República. Perante a insistência, o chefe de Estado sublinhou que “esta é a altura de estar silencioso e de deixar a quem vai entrar realmente o papel decisivo”.

Marcelo Rebelo de Sousa foi também questionado sobre as aparições públicas recentes do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho mas optou igualmente por não comentar, uma posição que reiterou depois de ser questionado sobre o líder do Governo, Luís Montenegro, ter admitido défices orçamentais.

“Também não comento. Isso é uma forma de comentar, neste momento seria uma indelicadeza para o meu sucessor“, rematou.