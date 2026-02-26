Mário Mourão diz que Montenegro pediu à UGT “proposta mais ampla” do que anteprojeto laboral do Governo

Apesar de uma nova reunião no início desta semana com o Governo e as confederações empresariais, o secretário-geral da UGT considera que as negociações em torno da alteração ao Código do Trabalho ainda estão “numa fase muito embrionária”. Em entrevista ao Expresso (acesso pago), Mário Mourão acusa o Executivo de se ter distanciado do diálogo, admitindo que o processo possa já ter um desfecho predefinido: remeter a sua proposta ao Parlamento, sem acordo na concertação social.

O líder da central sindical rejeita as acusações do presidente da CIP, que acusou a UGT de ter extremado posições no decorrer do processo negocial. “Não é verdade. Primeiro, porque apresentámos uma proposta que faz aquilo a que todos nos comprometemos no último acordo tripartido: revisitar matérias da legislação laboral e não apenas o anteprojeto do Governo. Depois, porque foi o primeiro-ministro, Luís Montenegro, quem, no encontro que tivemos, pediu à UGT que apresentasse uma proposta que fosse além da do Governo, cobrindo matérias além do anteprojeto”, justifica.

Embora reafirme a disponibilidade para negociar, Mário Mourão admite, contudo, suspender o processo se a proposta da UGT não for discutida antes da reunião plenária agendada para a próxima terça-feira. “Nessa situação terei de me reunir com os presidentes dos nossos sindicatos. Aliás, já o vou fazer. Nesse caso, o Governo terá de seguir o seu caminho com os patrões e a UGT tem de pensar se é o momento de ir outra vez para a rua“, afirma, sublinhando que “tudo estará em cima da mesa”.