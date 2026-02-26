Media britânicos unem-se na defesa do licenciamento à IA

BBC, Financial Times, The Guardian, Sky News e o Telegraph Media Group aliaram-se na coligação SPUR, que pretende desenvolver normas partilhadas de licenciamento de conteúdos à IA.

A coligação Standards for Publisher Usage Rights (SPUR) –Normas para os Direitos de Utilização dos Editores, em tradução livre para português – é a resposta de cinco gigantes dos media britânicos à falta de regras comuns e de monetização na utilização dos conteúdos noticiosos pela inteligência artificial (IA). A ambição dos membros é que esta se torne uma coligação global, tendo divulgado uma carta aberta dirigida ao setor dos media.

A BBC, o Financial Times, o The Guardian, a Sky News e o Telegraph Media Group são os membros fundadores desta coligação que tem como missão:

Estabelecer normas técnicas partilhadas sobre a forma como a IA utiliza conteúdos jornalísticos

Promover modelos de licenciamento responsáveis e sustentáveis

responsáveis e sustentáveis Aumentar a confiança do público, garantindo que as respostas geradas pela IA se baseiam em informação fiável e de elevada qualidade.

“A Inteligência Artificial está a transformar fundamentalmente a forma como o conteúdo é criado, distribuído, descoberto e rentabilizado. Acreditamos que precisamos de nos unir para proteger o jornalismo original e garantir a sustentabilidade a longo prazo da nossa indústria”, defendem os diretores das cinco organizações na carta aberta.

Nesse sentido, a SPUR quer “estabelecer normas técnicas partilhadas e modelos de licenciamento responsáveis que assegurem que os programadores de IA possam aceder a jornalismo fiável e de alta qualidade de formas legítimas, responsáveis e convenientes, garantindo simultaneamente que os editores mantêm o controlo prático do seu conteúdo e recebem o valor justo quando este é utilizado”.

Nas perguntas frequentes, a coligação esclarece que “não é uma organização de licenciamento coletivo” e que “os fundadores e membros manterão total autonomia sobre as suas próprias relações comerciais“. O foco é apenas “desenvolver normas recomendadas e definir boas práticas”.

O lançamento surge, de acordo com o Press Gazette, após o CEO do Financial Times, em junho do ano passado, ter sugerido que uma espécie de “NATO para as notícias” ajudaria o setor. A publicação aponta também que a SPUR analisará quais as estruturas de preços que seriam mais adequadas – por exemplo, se deveria ser o pagamento por acesso – pay-per-crawl – ou por resposta gerada – pay-per-inference.