Ministro das Finanças já teve alta do hospital

Joaquim Miranda Sarmento, que passou a noite no hospital de Santa Maria, deve retomar em pleno o cumprimento das suas funções na próxima semana, adianta o Ministério das Finanças.
O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que ficou internado esta quarta-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de se ter sentido mal, já teve alta hospitalar. Deverá retomar a sua agenda na próxima semana.
“Após ter dado entrada na Unidade Local de Saúde de Santa Maria ontem, onde esteve sob observação no Serviço de Neurologia, o Ministro de Estado e das Finanças teve alta esta tarde”, adiantou o Ministério das Finanças em comunicado.
O ministro das Finanças ficou internado por suspeitas de AVC, mas após a realização de exames concluiu-se que o governante sofreu um um Acidente Isquémico Transitório (AIT), habitualmente chamado ‘micro-AVC’.
Segundo adianta o comunicado do gabinete de Miranda Sarmento, “o ministro encontra-se bem e em período de repouso, podendo retomar em pleno o cumprimento das suas funções na próxima semana”.
“Joaquim Miranda Sarmento agradece a preocupação e solidariedade manifestada por todos, assim como o cuidado e competência dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde”, remata a mesma nota.
