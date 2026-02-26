Atualidade

Ministro das Finanças já teve alta do hospital

Joaquim Miranda Sarmento, que passou a noite no hospital de Santa Maria, deve retomar em pleno o cumprimento das suas funções na próxima semana, adianta o Ministério das Finanças.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que ficou internado esta quarta-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, depois de se ter sentido mal, já teve alta hospitalar. Deverá retomar a sua agenda na próxima semana.

“Após ter dado entrada na Unidade Local de Saúde de Santa Maria ontem, onde esteve sob observação no Serviço de Neurologia, o Ministro de Estado e das Finanças teve alta esta tarde”, adiantou o Ministério das Finanças em comunicado.

O ministro das Finanças ficou internado por suspeitas de AVC, mas após a realização de exames concluiu-se que o governante sofreu um um Acidente Isquémico Transitório (AIT), habitualmente chamado ‘micro-AVC’.

Segundo adianta o comunicado do gabinete de Miranda Sarmento, “o ministro encontra-se bem e em período de repouso, podendo retomar em pleno o cumprimento das suas funções na próxima semana”.

“Joaquim Miranda Sarmento agradece a preocupação e solidariedade manifestada por todos, assim como o cuidado e competência dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde”, remata a mesma nota.

(Notícia atualizada)

