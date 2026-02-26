Mota-Engil investe em negócio de carregamento sem fios para veículos elétricos

A MEXT – Mota‑Engil Next anunciou esta quinta-feira um “investimento estratégico” na Sigma Easy Charge, tecnológica portuguesa especializada em soluções avançadas de carregamento sem fios para veículos elétricos, “focada no desenvolvimento de uma plataforma industrial inteligente, escalável e de elevada eficiência”.

Sem detalhar o valor do investimento ou a fatia da participação adquirida, o braço de venture capital do Grupo Mota‑Engil sustenta que este movimento dá à startup da Maia, fundada em junho de 2024, um “aliado estratégico para o desenvolvimento da sua plataforma tecnológica, expansão internacional e integração em futuros ecossistemas de mobilidade e energia”.

A MEXT indica que o “interesse estratégico” na Sigma reside no “potencial de evolução desta tecnologia para o contexto das infraestruturas rodoviárias – nomeadamente sistemas de wireless charging embebidos no asfalto (wireless charging dinâmico) – e na sua integração futura com redes energéticas inteligentes, onde veículos e vias se tornam também produtores de energia”.

A Sigma reúne visão, capacidade técnica e um modelo com potencial para evoluir em direção a infraestruturas conectadas e sistemas energéticos inteligentes — áreas que acompanhamos com interesse estratégico. Sílvia Mota CEO da MEXT

Em comunicado, descreve que a Sigma está a desenvolver uma tecnologia própria que transforma o carregamento sem fios numa plataforma industrial de nova geração, preparada para operar a altas potências e suportada por algoritmos avançados, eletrónica de potência de última geração e sistemas de controlo inteligentes.

Além da eficiência e conveniência, explica ainda a empresa liderada por Sílvia Mota, esta tecnologia tem “potencial para integrar modelos de gestão energética e aplicações em infraestruturas rodoviárias inteligentes, contribuindo para novos paradigmas de mobilidade elétrica e redes distribuídas”.

“O nosso compromisso passa por identificar tecnologias que podem transformar infraestruturas invisíveis em plataformas estratégicas para o futuro. A próxima geração de mobilidade será marcada por interoperabilidade, inteligência e capacidade de integração com redes energéticas. A Sigma reúne visão, capacidade técnica e um modelo com potencial para evoluir em direção a infraestruturas conectadas e sistemas energéticos inteligentes — áreas que acompanhamos com interesse estratégico”, aponta a CEO da MEXT.

Já para a Sigma Easy Charge, nas palavras do CFO Luís Machado, citado na mesma nota enviada às redações, o investimento por parte do veículo de inovação e venture capital do grupo de construção e engenharia liderado por Carlos Mota Santos “representa um reconhecimento de referência e um forte sinal de confiança” naquilo que estes empreendedores nortenhos acreditam vir a ser o futuro da mobilidade elétrica e dos sistemas autónomos.