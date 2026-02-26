Netflix recusa subir oferta e desiste de comprar Warner Bros

Forçada a subir a sua proposta para equiparar a da concorrente Paramount, a Netflix justificou a desistência com o facto de o negócio ter deixado de ser "financeiramente atrativo".

A Netflix desistiu de comprar a Warner Bros Discovery. A rainha do streaming recusou esta quinta-feira equiparar o valor da sua oferta ao valor oferecido pela concorrente Paramount, que deverá, assim, triunfar na sua corrida à compra do famoso estúdio de Hollywood.

“A transação que negociámos teria criado valor para os acionistas com um caminho claro para a aprovação regulatória. No entanto, sempre fomos disciplinados, e ao preço exigido para equiparar a última oferta da Paramount Skydance, o negócio deixou de ser financeiramente atrativo, por isso recusamos equiparar a oferta da Paramount”, declara a Netflix num comunicado.

“Acreditamos que teríamos sido fortes timoneiros das marcas icónicas da Warner Bros, e que o nosso acordo teria fortalecido a indústria do entretenimento e preservado e criado mais empregos no setor nos EUA. Mas esta transação sempre foi algo ‘bom de se ter’ ao preço certo, não algo ‘obrigatório de se ter’ a qualquer preço”, acrescenta a empresa.

A opção tomada pela Netflix, cujas ações disparam quase 10% nas negociações fora do horário regular, acontece no dia em que a Warner declarou como “superior” a oferta da Paramount.

A empresa ligada ao multimilionário Larry Ellison, fundador da Oracle e amigo do presidente dos EUA, Donald Trump, propôs na segunda-feira pagar 31 dólares por cada ação da Warner, assim como cobrir os 2,8 mil milhões de dólares que seriam devidos à Netflix pelo término do acordo, com a qual o grupo audiovisual já tinha fechado anteriormente a transação.

A Paramount ofereceu-se igualmente a pagar um adicional de 25 cêntimos de dólar por ação por cada trimestre em que o acordo não seja fechado após setembro de 2026, e compromete-se com uma cláusula de término de sete mil milhões de dólares caso o negócio não mereça a bênção dos reguladores.

(Notícia atualizada pela última vez às 23h32)