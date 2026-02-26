Para a Volvo, a eletrificação é só o início da transformação do automóvel numa plataforma digital

Bruno Marques, Competence Development na Volvo Car Portugal, tem uma longa ligação ao setor automóvel em funções de liderança operacional, com uma visão integrada das necessidades para a qualificação técnica da rede como responsável pela área de formação da marca.

Num contexto em que o automóvel se transforma numa verdadeira plataforma digital, a Volvo encara a digitalização não apenas como um desafio tecnológico, mas como uma oportunidade para simplificar a experiência do utilizador e refere que as atualizações remotas de software, a evolução dos sistemas de assistência e a crescente integração tecnológica estão a redefinir o ciclo de vida do veículo e o modelo de relação com o cliente.

A conversa com Bruno Marques incide na transformação tecnológica da indústria automóvel, que está a acelerar a redefinição do conceito de mobilidade — mais elétrica, mais digital e cada vez mais centrada no utilizador. A Volvo posiciona-se focada na sustentabilidade e a tornar mais simples a vida dos seus utilizadores, enquadradas com as alterações na mobilidade e a reforçar o seu posicionamento histórico assente na segurança, sustentabilidade e inovação.

Sublinha que a Volvo tem sido uma das marcas pioneiras na eletrificação, antecipando a transição com uma estratégia progressiva que começou nos híbridos plug-in e evoluiu para uma nova geração de modelos 100% elétricos. A Volvo definiu inicialmente o ano de 2030 para uma gama 100% elétrica, tendo adaptado o objetivo dadas as diferenças nos mercados ao nível da eletrificação, ainda que reconheça a necessidade de adaptar o ritmo da transição às diferentes realidades globais, mantendo soluções híbridas plug-in, altamente eficientes com autonomias elétricas que já atingem valores de referência na indústria.

Sobre a transição tecnológica e num contexto em que o automóvel se transforma numa verdadeira plataforma digital, a digitalização para além de um desafio tecnológico deve ser vista como uma oportunidade com as atualizações de software over the air que evitam deslocações às oficinas e demoras em certas manutenções programadas, simplificando a experiência do utilizador. A evolução dos sistemas e a crescente integração tecnológica estão a redefinir o ciclo de vida do veículo e o próprio modelo de relação com o cliente.

Sobre as barreiras à adoção da mobilidade elétrica e a infraestrutura em Portugal, a avaliação da Volvo considera a realidade do país e manifesta otimismo Portugal é um país privilegiado quer pela geografia, boa infraestrutura de carregamento em expansão, comparando com Espanha que tem um desafio maior para a cobertura do país. Acresce a contribuição da evolução permanente das baterias que implica uma progressiva redução da ansiedade quanto à autonomia dos veículos, cada vez mais elevadas como é exemplo o novo EX60 com 810km de autonomia (WLTP).

A segurança continua a ser um dos pilares estruturais da Volvo, é reforçada pelas vantagens da arquitetura elétrica, onde as carroçarias têm maior facilidade para a absorção de energia nos impactos frontais pela ausência de elementos como o motor e a caixa de velocidades, que não são deformáveis e pelos sistemas tecnológicos avançados de prevenção de acidentes e novas soluções de segurança como o cinto adaptativo, uma inovação da marca que recolhe dados sobre o utilizador para exercer a pressão ideal de modo a conseguir o máximo de proteção e reduzir ainda mais os danos aos ocupantes, em função do contexto do acidente.

Neste episódio, Bruno Marques explora também os desenvolvimentos na condução autónoma, onde sensores, radares e inteligência artificial assumem um papel central e a importância das mudanças comportamentais dos consumidores. A Volvo tem vários projetos a decorrer para acompanhar as tecnologias dos sensores, câmaras e radares de última geração onde a inteligência artificial contribuirá para acelerar o processo, para gerir o que está à volta do veículo, e em simultâneo a testar novos modelos de utilização e propriedade do automóvel em diferentes mercados do norte da Europa onde assistimos a grandes alterações de comportamento dos consumidores, não apenas dos mais jovens, mas em outras faixas etárias sem que permita definir para já um caminho exato.

Um olhar estratégico neste episódio ECO Auto sobre o futuro da mobilidade, através da visão da Volvo que procura equilibrar inovação tecnológica, segurança e simplicidade na experiência de utilização.

O podcast ECO Auto resulta de uma parceria com o Mundo Automóvel e está disponível no Spotify e na Apple Podcasts.

Se preferir assista aqui: