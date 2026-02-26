Reestruturação afasta quase 900 dirigentes da Segurança Social

Com a reestruturação do Instituto da Segurança Social, cessam as comissões de serviço dos titulares de cargos dirigentes, de acordo com o decreto-lei publicado esta quinta-feira em Diário da República. Em causa estão quase 900 pessoas.

“As comissões de serviço dos titulares dos cargos dirigentes do ISS, I. P., cessam automaticamente, sem prejuízo de se manterem em funções até à conclusão do respetivo processo de reestruturação“, lê-se no diploma publicado esta manhã.

Ora, de acordo com o relatório de atividades dessa instituição — consultado pelo Jornal de Negócios e, entretanto, também pelo ECO — “os dirigentes superiores e intermédios totalizam 893 efetivos”, dos quais quatro são dirigentes superiores, 356 dirigentes intermédios de primeiro e segundo grau e 533 dirigentes intermédios de terceiro grau e seguintes.

Este não é o único organismo do Estado em que centenas de pessoas estão a ser afastados por efeito de reestruturação. Conforme avançou esta manhã o mesmo jornal, só no caso do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) caíram 330 dirigentes. Com a cessação destas comissões de serviço, abre-se a porta a novas nomeações e concursos.