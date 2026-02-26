Reestruturações fazem cair cerca de 330 dirigentes só no IEFP

Nas últimas semanas, o Governo tem publicado, em Diário da República, diplomas de reestruturação de vários organismos tutelados pelo Ministério do Trabalho que determinam a cessação automática das comissões de serviço dos dirigentes, abrindo a porta a novas nomeações e concursos. Só no caso do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) caíram 330 dirigentes, com o decreto-lei que o reestrutura a estabelecer que “as comissões de serviço dos titulares de cargos dirigentes do IEFP cessam automaticamente, sem prejuízo de se manterem em funções até à conclusão do processo de reestruturação”, que o Governo estima que ocorra nos próximos meses, avança esta quinta-feira o Jornal de Negócios (acesso pago)

Na Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social (IGFSS), no Instituto de Informática (II), no Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social (IGFSS), na Direção-Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT) e no Gabinete de Estratégia e Planeamento (GEP), a consequência é a mesma.

O ministro Adjunto e da Reforma do Estado disse fez questão de sublinhar, na quarta-feira, no evento do Banco de Fomento, que o Executivo vai reestruturar todos os ministério “até ao verão”, “com redução já de 35 entidades, eliminação de 300 cargos dirigentes”. “Pergunta-se, mas então para que é que isto serve? Por que é que reduzimos os cargos dirigentes?”, atirou Gonçalo Matias para uma plateia de 900 pessoas. “Dou-vos um exemplo muito simples: devolvemos às escolas 257 professores. 257 professores que estavam em cargos administrativos, que considerámos que eram dispensáveis, puderam hoje voltar às escolas e ensinar os alunos que tanto precisam de professores e que em tantos casos não tinham professores para lhes dar aulas”, concluiu.