Mediação

Saiba quais seguradoras venceram os prémios APROSE 2026

  • ECO Seguros
  • 23:23

Os agentes e os corretores de seguros votaram nas companhias do ano de 2026, prémios promovidos pela APROSE. Conheça as 3 mais votadas e a seguradora do ano em 10 categorias.

Os agentes e corretores de seguros voltaram a votar nas seguradoras do ano. Os prémios foram anunciados após o 11º Congresso da APROSE, realizado esta quinta-feira em Lisboa, e revelados durante um jantar de gala realizado no final do congresso. A votação e eleição foi realizada pelos membros da APROSE, enquanto a gestão dos votos – secretos – esteve a cargo da Pitagórica – Investigação e Estudos de Mercado.

Foram atribuídos prémios em 10 categorias, sendo indicadas as três seguradoras mais votadas em cada uma categoria e de seguida a vencedora dos Prémios Aprose 2026 nessa categoria, a que de entre todas recebeu maior número de votos.

Assim, as seguradoras mais votadas e as vencedoras foram:

  • Melhor Seguradora Não Vida: Generali Tranquilidade, Fidelidade, Zurich

Vencedora: Generali Tranquilidade

 

  • Melhor Seguradora Vida: Real Vida Seguros, Zurich Vida, Generali Tranquilidade

Vencedora: Real Vida Seguros

 

  • Melhor Seguradora Gestão Sinistros: Fidelidade, Zurich, Generali Tranquilidade

Vencedora: Fidelidade

 

  • Melhor Seguradora Assistência Comercial: Generali Tranquilidade, Allianz Portugal, Zurich

Vencedora: Generali Tranquilidade

 

  • Melhor Seguradora Automóvel: Generali Tranquilidade, Fidelidade, Zurich

Vencedora: Generali Tranquilidade

 

  • Melhor Seguradora Patrimoniais: Generali Tranquilidade, Fidelidade, Allianz Portugal

Vencedora: Generali Tranquilidade

 

  • Melhor Seguradora Saúde: Generali Tranquilidade, Fidelidade, MGEN

Vencedora: Generali Tranquilidade

 

  • Melhor Seguradora Vida Financeiros: Real Vida Seguros, Allianz Portugal, Lusitania Vida

Vencedora: Real Vida Seguros

 

  • Melhor Seguradora Acidentes: Generali Tranquilidade , Fidelidade, Zurich

Vencedora: Generali Tranquilidade

 

  • Melhor Seguradora Responsabilidade Civil: Allianz Portugal, Fidelidade, Generali Tranquilidade

Vencedora: Allianz Portugal

 

  • Prémio Carreira: Paulo Corvaceira Gomes, Diretor Executivo da APROSE.

Os troféus correspondentes foram distribuídos durante a cerimónia realizada no Centro de Congressos de Lisboa.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Saiba quais seguradoras venceram os prémios APROSE 2026

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.