Saiba quais seguradoras venceram os prémios APROSE 2026
Os agentes e os corretores de seguros votaram nas companhias do ano de 2026, prémios promovidos pela APROSE. Conheça as 3 mais votadas e a seguradora do ano em 10 categorias.
Os agentes e corretores de seguros voltaram a votar nas seguradoras do ano. Os prémios foram anunciados após o 11º Congresso da APROSE, realizado esta quinta-feira em Lisboa, e revelados durante um jantar de gala realizado no final do congresso. A votação e eleição foi realizada pelos membros da APROSE, enquanto a gestão dos votos – secretos – esteve a cargo da Pitagórica – Investigação e Estudos de Mercado.
Foram atribuídos prémios em 10 categorias, sendo indicadas as três seguradoras mais votadas em cada uma categoria e de seguida a vencedora dos Prémios Aprose 2026 nessa categoria, a que de entre todas recebeu maior número de votos.
Assim, as seguradoras mais votadas e as vencedoras foram:
- Melhor Seguradora Não Vida: Generali Tranquilidade, Fidelidade, Zurich
Vencedora: Generali Tranquilidade
- Melhor Seguradora Vida: Real Vida Seguros, Zurich Vida, Generali Tranquilidade
Vencedora: Real Vida Seguros
- Melhor Seguradora Gestão Sinistros: Fidelidade, Zurich, Generali Tranquilidade
Vencedora: Fidelidade
- Melhor Seguradora Assistência Comercial: Generali Tranquilidade, Allianz Portugal, Zurich
Vencedora: Generali Tranquilidade
- Melhor Seguradora Automóvel: Generali Tranquilidade, Fidelidade, Zurich
Vencedora: Generali Tranquilidade
- Melhor Seguradora Patrimoniais: Generali Tranquilidade, Fidelidade, Allianz Portugal
Vencedora: Generali Tranquilidade
- Melhor Seguradora Saúde: Generali Tranquilidade, Fidelidade, MGEN
Vencedora: Generali Tranquilidade
- Melhor Seguradora Vida Financeiros: Real Vida Seguros, Allianz Portugal, Lusitania Vida
Vencedora: Real Vida Seguros
- Melhor Seguradora Acidentes: Generali Tranquilidade , Fidelidade, Zurich
Vencedora: Generali Tranquilidade
- Melhor Seguradora Responsabilidade Civil: Allianz Portugal, Fidelidade, Generali Tranquilidade
Vencedora: Allianz Portugal
- Prémio Carreira: Paulo Corvaceira Gomes, Diretor Executivo da APROSE.
Os troféus correspondentes foram distribuídos durante a cerimónia realizada no Centro de Congressos de Lisboa.
