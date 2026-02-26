Saiba quais seguradoras venceram os prémios APROSE 2026

Os agentes e corretores de seguros voltaram a votar nas seguradoras do ano. Os prémios foram anunciados após o 11º Congresso da APROSE, realizado esta quinta-feira em Lisboa, e revelados durante um jantar de gala realizado no final do congresso. A votação e eleição foi realizada pelos membros da APROSE, enquanto a gestão dos votos – secretos – esteve a cargo da Pitagórica – Investigação e Estudos de Mercado.

Foram atribuídos prémios em 10 categorias, sendo indicadas as três seguradoras mais votadas em cada uma categoria e de seguida a vencedora dos Prémios Aprose 2026 nessa categoria, a que de entre todas recebeu maior número de votos.

Assim, as seguradoras mais votadas e as vencedoras foram:

Melhor Seguradora Não Vida: Generali Tranquilidade, Fidelidade, Zurich

Vencedora: Generali Tranquilidade

Melhor Seguradora Vida: Real Vida Seguros, Zurich Vida, Generali Tranquilidade

Vencedora: Real Vida Seguros

Melhor Seguradora Gestão Sinistros: Fidelidade, Zurich, Generali Tranquilidade

Vencedora: Fidelidade

Melhor Seguradora Assistência Comercial: Generali Tranquilidade, Allianz Portugal, Zurich

Vencedora: Generali Tranquilidade

Melhor Seguradora Automóvel: Generali Tranquilidade, Fidelidade, Zurich

Vencedora: Generali Tranquilidade

Melhor Seguradora Patrimoniais: Generali Tranquilidade, Fidelidade, Allianz Portugal

Vencedora: Generali Tranquilidade

Melhor Seguradora Saúde: Generali Tranquilidade, Fidelidade, MGEN

Vencedora: Generali Tranquilidade

Melhor Seguradora Vida Financeiros: Real Vida Seguros, Allianz Portugal, Lusitania Vida

Vencedora: Real Vida Seguros

Melhor Seguradora Acidentes: Generali Tranquilidade , Fidelidade, Zurich

Vencedora: Generali Tranquilidade

Melhor Seguradora Responsabilidade Civil: Allianz Portugal, Fidelidade, Generali Tranquilidade

Vencedora: Allianz Portugal

Prémio Carreira: Paulo Corvaceira Gomes, Diretor Executivo da APROSE.

Os troféus correspondentes foram distribuídos durante a cerimónia realizada no Centro de Congressos de Lisboa.