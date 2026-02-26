Salvador Caetano estaciona Zeekr de luxo na ‘garagem chinesa’ dos carros elétricos

Poucas semanas após se ter aliado à gigante chinesa da mobilidade autónoma Neolix Technologies, a Salvador Caetano Auto assinou uma nova “parceria estratégica” na China, desta feita para trazer para Portugal e Espanha os carros elétricos da marca Zeekr.

Os automóveis 100% elétricos desta marca premium do conglomerado asiático Geely Auto Group, um dos maiores do mundo, vão estar disponíveis na Península Ibérica já a partir de abril e com a promessa de uma combinação entre engenharia chinesa e design sueco.

Os veículos elétricos da Zeekr, que oferecem carregamento ultrarrápido, conectividade 5G, uma interface inovadora no habitáculo e prometem um “desempenho exuberante” na estrada, juntam-se no stand chinês do grupo de Vila Nova de Gaia em que já estão estacionadas marcas como a líder BYD, Dongfeng, Farizon ou Xpeng.







1 / 4

No âmbito deste acordo de importação e distribuição da Zeekr, a empresa liderada por Sérgio Ribeiro promete estabelecer uma rede dedicada de vendas e pós-venda que “reflita o posicionamento premium da Zeekr e ofereça uma experiência fluida e centrada no cliente”.

“Portugal e Espanha são fundamentais para a nossa contínua expansão europeia. A procura por veículos elétricos em toda a Península Ibérica tem vindo a aumentar de forma consistente, apoiada pelo desenvolvimento de infraestruturas e pelo crescente interesse dos consumidores na mobilidade elétrica premium”, aponta Lothar Schupet, CEO da Zeekr Europe.

O responsável da marca chinesa destaca, citado em comunicado, a “vasta experiência e a sólida capacidade operacional” da empresa portuguesa, que tem também operações em Portugal, Espanha, Hungria, Suécia e Irlanda – a operação mais recente depois de comprar o grupo Cedar no arranque deste ano.

O volume de negócios do retalho da Salvador Caetano, que há poucas semanas juntou as marcas no negócio automóvel, ascendeu a cerca de 1.500 milhões de euros durante o ano passado, em que vendeu mais de 100 mil unidades. Um resultado que representou um crescimento em volume a rondar os 10% em relação a 2024.

Em Portugal, a rede integra atualmente mais de duas dezenas de marcas automóveis – Alpine, Audi, BMW, BYD, Chevrolet, Dacia, Dongfeng, Farizon, Hyundai, Lexus, Mercedes-Benz, Mini, Peugeot, Opel, Nissan, Renault, Seat, Škoda, Smart, Toyota, Volkswagen, Voyah e Xpeng – às quais se junta ainda uma marca exclusivamente dedicada à comercialização de viaturas usadas multimarca – Carplus – e uma marca de motas: a BMW Motorrad.