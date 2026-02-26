Advocatus

Santiago Mediano Advogados formaliza acordo com a ACATIA

A ACATIA é empresa especializada na conceção, implementação, auditoria de sistemas de gestão de cumprimento normativo para integrar o acesso às soluções técnicas de Corporate Compliance.

A Santiago Mediano acaba de anunciar a formalização de um acordo com a ACATIA – empresa especializada na conceção, implementação, auditoria de sistemas de gestão de cumprimento normativo – para integrar o acesso às soluções técnicas de Corporate Compliance na sua oferta de serviços.

No âmbito desta parceria, a Santiago Mediano disponibilizará aos seus clientes soluções desenvolvidas pela ACATIA Corporate Compliance, incluindo a implementação e revisão de modelos de prevenção de riscos penais e regulatórios, sistemas de gestão de compliance alinhados com as normas UNE 19601 e ISO 37301, programas específicos em matéria de anticorrupção (ISO 37001), bem como a conceção e implementação de canais internos de informação em conformidade com a Diretiva (UE) 2019/1937 e a sua regulamentação de transposição, incluindo a Lei 93/2021, de 20 de dezembro, em Portugal, relativa à proteção dos denunciantes de infrações.

De acordo com Paulo de Jesus Correia, managing partner do escritório de Lisboa da Santiago Mediano: “Esta colaboração abrangerá a realização de avaliações e mapeamentos de riscos penais e regulatórios, a definição de matrizes de controlo, protocolos internos, planos de formação, procedimentos de supervisão e auditoria, bem como ferramentas tecnológicas para a monitorização contínua e rastreabilidade dos sistemas implementados”.

E acrescenta: “Esta aliança permitirá oferecer aos nossos clientes uma abordagem integral que combina assessoria jurídica estratégica com soluções operacionais e tecnológicas orientadas para a identificação, mitigação e controlo efetivo de riscos regulatórios, fortalecendo os sistemas de governo, a cultura de conformidade e a capacidade de defesa jurídica das organizações”. Paulo de Jesus Correia termina, sublinhando que esta parceria “consolida um modelo de prestação de serviços coordenado e altamente especializado, orientado para garantir a eficácia, a adequação normativa e a melhoria contínua dos sistemas de conformidade em ambientes regulatórios cada vez mais exigentes”.

