Sara Bichão ou o mundo como mitologia individual
Neste capítulo aborda-se a obra de Sara Bichão e das criaturas misteriosas que a povoam. E de como esse mistério, impossível de sintetizar, escapa à “normal” formulação estética e protocolar da arte.
É também um capítulo onde se fala de Joseph Beuys, organismos antropomórficos, episódios transformadores, mundos fantasmáticos e …respigação. E ainda de como a obra de Sara Bichão está muito mais ligada a uma condição do que propriamente a uma intenção estética.
Por Delfim Sardo, com música original de Paulo Furtado.
Moderação de Paulo Padrão.
Produção por Diogo Simões.
