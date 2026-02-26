Uivar à Lua

Sara Bichão ou o mundo como mitologia individual

Neste capítulo aborda-se a obra de Sara Bichão e das criaturas misteriosas que a povoam. E de como esse mistério, impossível de sintetizar, escapa à “normal” formulação estética e protocolar da arte.

É também um capítulo onde se fala de Joseph Beuys, organismos antropomórficos, episódios transformadores, mundos fantasmáticos e …respigação. E ainda de como a obra de Sara Bichão está muito mais ligada a uma condição do que propriamente a uma intenção estética.

Por Delfim Sardo, com música original de Paulo Furtado.
Moderação de Paulo Padrão.
Produção por Diogo Simões.

