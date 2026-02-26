Banca

“Se houver um IPO nós iremos analisar” reforço na Fidelidade, diz Paulo Macedo

Paulo Macedo não quis comentar a notícia do ECO relativa a possibilidade de reforçar a sua participação na seguradora. Mas se houver IPO, a Caixa vai analisar a oportunidade.

“Se houver um IPO, nós iremos analisar”. É assim que o líder da Caixa Geral de Depósitos (CGD), Paulo Macedo, responde às questões sobre a possibilidade de o banco público reforçar a sua participação na seguradora Fidelidade.

Como o ECO avançou, a Caixa e a Fidelidade estão a discutir essa possibilidade. O banco tem uma participação de 15% e poderia reforçar até 30%, de acordo com a fonte ouvida pelo ECO.

Paulo Macedo afastou que estejam a decorrer negociações sobre o preço, mas não descarta o interesse. “Já dissemos há vários anos que víamos com interesse – e que a Fidelidade também já anunciou que será no ano que vem – que a Fidelidade fosse cotada na bolsa. Nessa altura, logo analisaremos”, afirmou aos jornalistas durante a conferência de apresentação dos resultados anuais.

“Mas também se houvesse alguma negociação também dizia que não havia, não é?”, disse.

O presidente da comissão executiva da Caixa lembrou que tem um acordo de comercialização dos seguros da Fidelidade. “Portanto, tudo o que acontece à Fidelidade é algo que nos interessa”, referiu. Nesse âmbito, revelou que está a trabalhar com a seguradora no sentido de aumentar a venda de seguros.

“Onde nós estamos mais empenhados é em aumentar a nossa fidelização dos clientes e o aumento de proveitos para ambas as entidades, para nós e para a Fidelidade em termos de seguros”, respondeu.

A Caixa anunciou esta quinta-feira lucros recorde de 1,9 mil milhões de euros em 2025, mais 10% em relação ao ano anterior.

