Startup vende suplemento alimentar nas farmácias nacionais e expande negócio para Espanha

A startup portuguesa Suplendi, especializada em suplementos alimentares, prepara-se para entrar na rede de farmácias portuguesas até ao final deste ano e expandir o negócio para o mercado espanhol, “num setor em crescimento e marcado por forte concorrência”, segundo avança Tiago Ferreira, CEO da empresa. Com este reforço do posicionamento da marca, antecipa atingir até ao final deste ano uma faturação de 250 mil euros.

Foi em 2025 que Tiago Ferreira, mestre em microbiologia médica pela University of Westminster (Londres) e mais dois amigos, Carlos Oliveira e Nicola Bandeira, da área de gestão, criaram a startup na Póvoa de Varzim.

Mas até chegarem aqui precisaram de dois anos para desenhar todo o projeto e desenvolver a fórmula e o produto em laboratório. Desde a primeira hora que os cofundadores pretendiam criar um suplemento alimentar como resposta a um “mercado saturado de produtos que prometem muito e entregam pouco”, explica Tiago Ferreira ao ECO/Local Online que conta na bagagem com experiência na área. Já foi diretor de controlo de qualidade na farmacêutica Ferraz Pharma, em Portugal, e também trabalhou na Symprove Ltd, uma empresa do Reino Unido especializada em saúde intestinal.

A investigação conduziu-os a um produto, que designaram de “Hang Out”, para “eliminar as toxinas do organismo, reduzir os efeitos de excessos alimentares e promover equilíbrio metabólico e bem-estar no dia-a-dia”, descreve o CEO Tiago que se licenciou em microbiologia na Universidade Católica Portuguesa.

O cientista garante que o suplemento é produzido com ingredientes criteriosamente selecionados, “doses clinicamente relevantes” e sujeito a um controlo de qualidade farmacêutico (GMP). “O Hang Out é um exemplo do compromisso da Suplendi com eficácia real, transparência e produção nacional”, assinala.

Segundo os empresários, este “suplemento natural foi desenvolvido para ajudar e proteger [o utilizador] ao ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica, alimentos pesados ou outras fontes de toxinas”, lê-se na página oficial da marca.

Meio ano depois do lançamento do produto para o mercado online, os três sócios já venderam 1.250 caixas de 10 comprimidos e 1.700 unidoses.

Em breve deverão comercializar um segundo produto na vertente de bem-estar e longevidade, mas sem, contudo, adiantarem muito mais por ainda estar em desenvolvimento.

Até ao final deste ano, a marca será vendida nas farmácias portuguesas e noutros pontos em Espanha, “um mercado europeu em crescimento e regulamentado”, nota Tiago Ferreira. Tendo em conta este reforço da posição no mercado ibérico e o lançamento de mais produtos, o investigador antecipa atingir 250 mil euros de volume de negócios até ao final deste ano.

Ainda assim, vinca, o crescimento será sempre “de forma consistente, focado na ciência, na qualidade e na produção nacional, não em atalhos ou modismos”. Aliás, ressalva, “a nossa prioridade é gerar valor real para os consumidores e para o mercado”.