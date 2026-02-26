Privatização da TAP

Em atualização TAP já exerceu opção de venda da antiga Groundforce

Proposta de compra da Cateringpor está a ser avaliada pelo júri do concurso. Reuniões com interessados na privatização "correram muito bem", assegura o CEO da companhia aérea.

A TAP comunicou a 1 de dezembro à SPdH, a antiga Groundforce, o exercício da opção de venda da participação de 49,9% na empresa de handling, revelou esta quinta-feira o CEO da TAP, Luís Rodrigues, à margem de um evento da companhia aérea na BTL.

A administração da TAP “já fez aquilo que tinha que fazer, que é a partir do dia 1 de dezembro do ano passado declarar a sua intenção de vender” e exercer “a put option [opção de venda] que tinha em cima da mesa”, afirmou Luís Rodrigues.

A SPdH, cujos restantes 50,1% pertencem à britânica Menzies, foi informada a 1 de novembro da intenção de venda pela companhia aérea, tendo a opção sido exercida um mês depois.

“Aquilo que depois se segue é um processo administrativo natural que está a ser corrido”, acrescentou o CEO da TAP. A SPdH perdeu o concurso das novas licenças de handling no aeroporto de Lisboa para o consórcio espanhol Clece South. “Foi complicado pela SPDH ter perdido a licença, mas é apenas uma entropia no processo”, comentou Luís Rodrigues.

(notícia em atualização)

 

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

TAP já exerceu opção de venda da antiga Groundforce

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.