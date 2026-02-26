TAP já exerceu opção de venda da antiga Groundforce

A TAP comunicou a 1 de dezembro à SPdH, a antiga Groundforce, o exercício da opção de venda da participação de 49,9% na empresa de handling, revelou esta quinta-feira o CEO da TAP, Luís Rodrigues, à margem de um evento da companhia aérea na BTL.

A administração da TAP “já fez aquilo que tinha que fazer, que é a partir do dia 1 de dezembro do ano passado declarar a sua intenção de vender” e exercer “a put option [opção de venda] que tinha em cima da mesa”, afirmou Luís Rodrigues.

A SPdH, cujos restantes 50,1% pertencem à britânica Menzies, foi informada a 1 de novembro da intenção de venda pela companhia aérea, tendo a opção sido exercida um mês depois.

“Aquilo que depois se segue é um processo administrativo natural que está a ser corrido”, acrescentou o CEO da TAP. A SPdH perdeu o concurso das novas licenças de handling no aeroporto de Lisboa para o consórcio espanhol Clece South. “Foi complicado pela SPDH ter perdido a licença, mas é apenas uma entropia no processo”, comentou Luís Rodrigues.

