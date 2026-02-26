Crédito à Habitação

Taxa Euribor sobe a três e a 12 meses e desce a seis meses

  • Lusa
  • 11:30

Esta quinta-feira, enquanto a Euribor a seis meses recuou para 2,134%, as taxas a três e a 12 meses subiram para 2,013% e para 2,217%, respetivamente.

A taxa Euribor subiu esta quinta-feira a três e a 12 meses e desceu a seis meses em relação a quarta-feira. Com estas alterações, a taxa a três meses, que avançou para 2,013%, continuou abaixo das taxas a seis (2,134%) e a 12 meses (2,217%).

  • A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, recuou para 2,134%, menos 0,005 pontos do que na quarta-feira.
  • Em sentido contrário, no prazo de 12 meses, a taxa Euribor avançou para 2,217%, mais 0,009 pontos.
  • A Euribor a três meses também subiu para 2,013%, mais 0,002 pontos.

Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a dezembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,77% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,85% e 25,09%, respetivamente.

Em 5 de fevereiro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, de novo, pela quinta reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou o ciclo de cortes em junho de 2024. A próxima reunião de política monetária da instituição liderada por Christine Lagarde realiza-se em 18 e 19 de março em Frankfurt, Alemanha.

Em relação à média mensal da Euribor em janeiro, esta baixou nos três prazos, de forma mais acentuada no mais longo: a três meses desceu 0,020 pontos, para 2,028%; a seis meses caiu 0,002 pontos, para 2,137%; e a 12 meses recuou 0,022 pontos, para 2,245%.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da Zona Euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.

