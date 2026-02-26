UNED, UOC, Grupo UAX e UAH destacam-se na promoção da Formação Online com base na excelência, segundo o Instituto Coordenadas

A Universidade Nacional de Educação à Distância (UNED), a Universidade Aberta da Catalunha (UOC), o Grupo Educativo UAX e a Universidade de Alcalá (UAH) destacam-se na promoção da Formação Online com base na excelência, integrando novas tecnologias e oferecendo uma experiência de aprendizagem mais personalizada ao aluno e focada no desenvolvimento global das suas capacidades e competências profissionais, de acordo com a análise realizada pelo grupo de especialistas do Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA), que examinou a evolução dos modelos de formação em Espanha.

Por um lado, o número de utilizadores aumentou nos últimos anos e, em 2024, 33% dos utilizadores da Internet na UE tinham feito um curso online ou utilizado material de aprendizagem digital, de acordo com dados do Eurostat. A pandemia da Covid-19 foi um ponto de inflexão na adoção da Formação Online, com um aumento de 30% nas matrículas em cursos online em Espanha. Além disso, mais de 70% das instituições de ensino adotaram plataformas de ensino online, refletindo uma mudança estrutural na educação.

Ele destaca que o desenvolvimento tecnológico dos últimos anos permitiu uma adoção mais acelerada da Formação Online. Desde a expansão da internet de alta velocidade e o acesso democratizado a ferramentas digitais, até a mais recente chegada da IA e da Realidade Virtual ou Aumentada, a sua aplicação permitiu o desenvolvimento de plataformas e aplicações intuitivas, mais avançadas e com melhor qualidade. Um espaço em que o setor privado desempenhou um papel crucial, impulsionando a criação de plataformas de conhecimento virtual mais acessíveis e de maior qualidade.

«Os benefícios de incorporar estas novas tecnologias à Formação Online são claros. A IA permite personalizar a aprendizagem, tornando o conteúdo interativo e adaptado às necessidades individuais dos alunos. Facilita as avaliações em tempo real e o acompanhamento contínuo do progresso dos alunos, ao mesmo tempo que faz recomendações personalizadas de conteúdo. Tudo isso otimiza a experiência educativa e promove uma aprendizagem autodirigida mais eficaz. Desta forma, também se otimiza o tempo dos professores, permitindo-lhes concentrarem-se em tarefas de maior valor acrescentado, como a interação personalizada com os alunos», explicam os analistas.

Juntamente com a IA, outras tecnologias como a Realidade Aumentada (RA) e a Realidade Virtual (VR) estão a começar a ser aplicadas em cursos técnicos, de engenharia ou da área da saúde, onde os alunos podem realizar práticas virtuais ou simulações de situações profissionais remotamente, eliminando barreiras físicas e oferecendo uma experiência educativa imersiva. Este modelo permite o desenvolvimento global das competências dos alunos, que pode ser ampliado com sessões presenciais nas instalações dos centros educativos.

No entanto, eles apontam que a proliferação de programas online torna necessária uma revisão profunda dos modelos aplicados na Formação Online para garantir a sua excelência, conforme apontado pela European University Association (EUA). Nesta linha, outro organismo europeu, neste caso a ENQA (referência europeia em agências de qualidade), está a promover guias e recomendações práticas sobre como melhorar a qualidade dos programas online e como fortalecer os procedimentos de verificação externa, especialmente em áreas sensíveis como a avaliação online.

«Em Espanha, a evolução da Formação Online está a viver um salto qualitativo nos últimos anos, especialmente impulsionado por novas tecnologias como a IA ou as tecnologias de realidade virtual e aumentada. No entanto, este avanço coloca desafios importantes, como a preocupação em manter padrões de qualidade elevados», afirma Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente executivo do Instituto Coordenadas, que continua:

«A nível geográfico, Madrid e Barcelona são os núcleos urbanos que impulsionam a Formação Online graças à sua infraestrutura educativa consolidada, à qualidade da Internet e à concentração de instituições educativas e empresas tecnológicas. Esta combinação está a permitir-lhes avançar em novos modelos que oferecem uma maior personalização da formação e uma experiência mais global para o aluno, tendo como base a excelência académica», acrescenta.

Sobre a UNED, o Instituto Coordenadas afirma que é a principal instituição em Espanha dedicada exclusivamente ao ensino à distância. «Com mais de 250 000 estudantes, é a maior universidade online de Espanha e um dos modelos mais consolidados de ensino à distância do mundo. O seu modelo combina escala, capilaridade territorial e padronização metodológica, apoiado em plataformas virtuais, com um forte enfoque na acessibilidade e no serviço público. Embora o seu ADN seja clássico e estruturado, nos últimos anos reforçou a sua estratégia digital para se adaptar aos novos hábitos de aprendizagem».

Acrescenta que, juntamente com a UNED, a UOC representa «a outra grande instituição de ensino à distância de Espanha, embora a sua natureza seja, desde a sua origem, 100% online. Isto permitiu-lhe conceber metodologias específicas para o ambiente digital, processos académicos totalmente virtualizados e modelos de avaliação online que já contam com uma trajetória e reconhecimento comprovados. O seu modelo híbrido integra a aprendizagem autónoma com a interação online, com grande impacto em áreas como a tecnologia, as ciências sociais e as empresas. Destaca-se a sua atividade na investigação em e-learning e no impacto da digitalização ou da aplicação da IA para a personalização da aprendizagem».

Além disso, assegura que «entre as instituições privadas que estão a impulsionar novos modelos de Formação Online baseados na excelência educativa, destaca-se o Grupo UAX pela sua ampla oferta formativa online, desde a Formação Profissional até programas de pós-graduação, programas de especialização e microcredenciais. Com foco na empregabilidade, desenvolveu um modelo próprio de aprendizagem baseado num planeamento pedagógico global que integra recursos digitais e o uso de tecnologias como IA ou Realidade Virtual e Aumentada para potenciar a aprendizagem. Isto permite-lhe simular ambientes complexos, como emergências clínicas, para cursos como o Mestrado em Urgências e Emergências, ou dinâmicas de sala de aula para os Mestrados em Educação».

Por fim, destaca que «a Universidade de Alcalá (UAH) é uma universidade pública presencial com uma forte tradição académica que, nos últimos anos, tem desenvolvido uma oferta crescente de formação online e semipresencial. O seu modelo não é digital nativo, mas responde a uma estratégia de ampliação do alcance e modernização pedagógica. Atualmente, conta com uma sólida oferta de cursos online que abrangem licenciaturas, mestrados e cursos especializados. A sua plataforma digital e metodologia adaptativa permitem aos estudantes interagir e desenvolver as suas competências a partir de qualquer lugar».