As vendas da Fluidra em 2025 atingiram 2,184 milhões de euros, um aumento de 7% em relação ao ano anterior a taxa de câmbio constante, refletindo um crescimento sustentado do volume em todas as regiões num ambiente em mudança, a melhoria dos preços e a contribuição de aquisições recentes.

O EBITDA ajustado ascendeu a 501 milhões de euros, um aumento de 9% a taxa de câmbio constante, impulsionado por maiores vendas, enquanto a empresa continua a investir no crescimento. O lucro líquido aumentou 28% para 176 milhões de euros, enquanto o lucro líquido ajustado atingiu 250 milhões de euros, um aumento de 8% em relação ao ano anterior.

A geração de caixa foi sólida, financiando o crescimento orgânico, várias aquisições no valor de 113 milhões de euros e remunerando os acionistas com 117 milhões de euros, um aumento de 8%, ao mesmo tempo que reduziu a alavancagem em 0,2 vezes, para 2,2x.

Como reflexo destes resultados e da sua confiança na evolução do negócio, o Conselho de Administração da Fluidra propõe a distribuição de um dividendo de 0,65 euros por ação, um aumento de 8%, sujeito à aprovação dos acionistas. Em caso de aprovação, a Fluidra pagará um primeiro pagamento de 0,32 euros por ação em 14 de julho de 2026 e um segundo pagamento de 0,33 euros por ação em 10 de dezembro de 2026. A proposta implica um payout próximo a 50% do lucro líquido ajustado, alinhado com a política de dividendos e o quadro de alocação de capital da empresa.

Na América do Norte, as vendas aumentaram 7% a taxa de câmbio e perímetro constantes. A Europa cresceu 4%, enquanto o Resto do Mundo avançou 7%, impulsionado principalmente pela força da procura no segmento de piscinas comerciais.

O crescimento foi reforçado por aquisições seletivas e investimentos estratégicos. Em 2025, a Fluidra fechou sua aliança com a Aiper, líder em tecnologia de robôs sem fio para limpeza de piscinas, alcançando uma participação inicial de 27%. A empresa também adquiriu a BAC e a Powerplastics, duas fabricantes de coberturas para piscinas, e acordou a compra de 100% da VarioPool, especialista em pisos móveis para piscinas comerciais no norte da Europa. Estas operações fortalecem o portfólio da Fluidra e consolidam o seu posicionamento em segmentos de mercado atraentes e em pleno crescimento, tanto em piscinas residenciais como comerciais.

Por outro lado, a aliança com a Aiper amplia o acesso à tecnologia de robôs sem fios de última geração, consolidando a liderança da Fluidra numa categoria de alto crescimento. Para avançar na sua estratégia digital, a empresa adquiriu a PoolTrackr, uma plataforma SaaS de referência que simplifica e otimiza a gestão diária dos profissionais de piscinas e spas, contribuindo para melhorar a sua relação e serviço ao cliente. Juntamente com o seu portfólio global de marcas, uma ampla rede de distribuição e o investimento contínuo em I&D, estas capacidades impulsionam a inovação de produtos e reforçam a resiliência das margens a longo prazo.

A Fluidra concluiu o seu Programa de Simplificação, atingindo a meta total de 100 milhões de euros em poupanças brutas, graças à otimização das compras e a iniciativas de engenharia de valor. Com base no sucesso deste programa, a empresa lançou um novo plano de eficiência que visa gerar 120 milhões de euros adicionais em produtividade e poupanças de custos entre 2026 e 2030.

2026

A Fluidra apresenta previsões positivas para o exercício de 2026. A taxa de câmbio constante, espera um crescimento das vendas de 3% a 7%, uma margem EBITDA ajustada de 23,3% a 24,3% e um crescimento do lucro líquido ajustado por ação entre 4% e 13%.

Eloi Planes, presidente executivo da Fluidra, afirmou que «em 2025, voltámos a demonstrar a solidez do nosso negócio, com um crescimento superior ao do mercado e avanços sólidos nas nossas prioridades estratégicas, tudo isto num ambiente dinâmico. Quero agradecer a todas as equipas da Fluidra pelo seu empenho e dedicação. Continuamos focados em executar a nossa estratégia e investir para reforçar o negócio a longo prazo, ao mesmo tempo que continuamos a melhorar os retornos. As nossas prioridades são claras: acelerar o crescimento, impulsionar a nossa diferenciação competitiva e reforçar a excelência operacional».