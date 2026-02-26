Negócios ECO Avenida

Vista Alegre passa a ser estudo de caso da Kellogg School of Management

Integra os seus programas de MBA desde o final de 2025.

Fachada da fábrica da Vista Alegre, em ÍlhavoLionel Balteiro/Lamousse

A Kellogg School of Management da Northwestern University, uma das mais prestigiadas escolas de gestão e marketing do mundo, incorporou a Vista Alegre como um caso de estudo nos seus programas de MBA desde final de 2025.

Desenvolvido pelo professor Alexander Chernev, reconhecida referência internacional em Marketing, o estudo centra-se na estratégia da Vista Alegre para os próximos anos, analisando opções de posicionamento, marketing estratégico e criação de valor sustentável num mercado global altamente competitivo.

A instituição destaca o percurso da Vista Alegre desde 2009, que a transformou numa referência internacional ao combinar tradição artesanal com inovação tecnológica e design moderno, refletindo-se numa estratégia focada em inovação contínua, diferenciação e valorização do património histórico.

Em 2001, o grupo fundiu-se com o Grupo Atlantis, dando origem a um dos maiores grupos europeus no setor de tableware e giftware, o Grupo Vista Alegre Atlantis, que está desde 2009 integrado no Grupo Visabeira.

Nos últimos anos, a Vista Alegre tem investido no desenvolvimento de novos produtos que juntam arte, design e funcionalidade, assim como em parcerias estratégicas com designers e artistas de renome internacional.

A empresa tem também promovido a transformação digital para reforçar a proximidade com consumidores globais e adotar práticas sustentáveis e ambientalmente responsáveis ao longo de toda a cadeia de valor.

Este modelo de gestão orientado para o futuro tem permitido à Vista Alegre, fundada em 1824 em Ílhavo, distrito de Aveiro, reforçar o seu posicionamento premium, expandir a sua presença internacional e diversificar o público, mantendo a autenticidade da marca.

A Vista Alegre tem vindo a reinterpretar o seu legado face às novas tendências de consumo, antecipando comportamentos e criando experiências que fortalecem a ligação emocional com clientes e parceiros, o que é, segundo a Kellogg School of Management, “determinante para a construção de uma marca global, relevante e preparada para os desafios de um mercado em constante transformação”.

