Washington Post perdeu quase 85 milhões de euros em 2025

 Lusa,

O jornal norte americano, detido por Jeff Bezos, anunciou recentemente o despedimento de mais de 300 jornalistas e a saída do seu diretor-geral e editor executivo, fruto dos maus resultados.

O jornal norte-americano The Washington Post, que anunciou recentemente um corte de 30% do quadro de funcionários, perdeu mais de 100 milhões de dólares — 84,6 milhões de euros — em 2025, indicaram fontes ao Wall Street Journal.

O jornal, propriedade de Jeff Bezos, fundador da Amazon, acentua os resultados negativos obtidos nos anos anteriores, uma vez que também perdeu cerca de 100 milhões de dólares em 2024 e cerca de 77 milhões de dólares — 65 milhões de euros — em 2023.

De acordo com o Wall Street Journal (WSJ), o The Washington Post tem enfrentado dificuldades para encontrar um modelo de negócio sustentável diante da queda no tráfego da web e das mudanças na forma como os consumidores têm acesso às notícias e informações na Internet.

O diretor executivo e editor interino do jornal, Jeff D’Onofio, e o editor executivo, Matt Murray, reuniram-se na quarta-feira com a equipa, descrevendo anos de gastos excessivos e uma queda na produtividade, embora não tenham detalhado o montante das perdas registadas.

De acordo com presentes na reunião, D’Onofrio indicou à redação que as despesas superaram as receitas entre 2022 e 2025, devido à contratação de centenas de funcionários nos anos anteriores.

Apontou, além disso, que o número de notícias publicadas caiu 42% em 2025 em comparação com 2020, enquanto os custos de redação aumentaram 16%.

