5 coisas que vão marcar o dia

No dia em que o Governo apresenta o PTRR na reunião da Concertação Territorial, os presidentes das cinco CCDR do país (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve) tomam posse. Esta sexta-feira também fica marcada pela divulgação da execução orçamental. Já a agência de notação financeira S&P avalia o rating da dívida portuguesa.

Presidentes das CCDR de Norte a Sul do país tomam posse

Os cinco presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve tomam posse esta sexta-feira, numa cerimónia que acontece pelas 14h30, em Évora, e que conta com a presença do primeiro-ministro Luís Montenegro. A 12 de janeiro deste ano, mais de 10.700 autarcas foram chamados a escolher entre seis candidatos às CCDR, dois deles em competição à liderança nortenha.

Governo apresenta PTRR em Conselho de Concertação Territorial

O Governo reúne Conselho de Concertação Territorial para apresentar o programa Portugal Transformação, Recuperação e Resiliência (PTRR). A sessão está agendada para as 15h, em Évora. Este programa surge como resposta ao impacto das tempestades que devastaram o país e provocaram 18 vítimas mortais, danos em habitações, empresas e equipamentos públicos. O Governo prevê aprovar a versão final do documento no início de abril, depois do período de auscultação nacional.

S&P avalia rating de Portugal

A agência de notação financeira Standard & Poor’s (S&P) avalia, nesta sexta-feira, o rating da dívida portuguesa. A 29 de agosto de 2025, a agência norte-americana anunciou, pela segunda vez nesse ano, a subida da notação da dívida soberana para A+, com perspetiva estável. Em fevereiro de 2025 tinha revisto em alta a notação da dívida soberana, de A- para A, com perspetiva positiva.

APA e OE avançam com relatório sobre as cheias no Mondego

A ministra do Ambiente e Energia preside à cerimónia de assinatura do protocolo de colaboração entre a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e a Ordem dos Engenheiros, para a realização de um relatório técnico sobre as cheias na Bacia do Mondego e revisão dos modelos de gestão do risco. Da agenda de Maria da Graça Carvalho consta ainda uma visita ao dique dos Casais, onde ocorreu uma rutura que acabou por abater a A1.

Entidade Orçamental divulga execução orçamental

A Entidade Orçamental (EO) divulga esta sexta-feira a execução orçamental de janeiro. As contas públicas fecharam o ano de 2025 com um excedente de quase 1,3 mil milhões de euros, em contabilidade pública, de acordo segundo a síntese da execução orçamental revelada a 30 de janeiro.