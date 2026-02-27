Auchan e Intermarché unem esforços e criam plataforma de parceria nas compras

A Auchan Retail Portugal e o Grupo Mosqueteiros criaram a Connexio, uma central de serviços de negociação em Portugal. Em comunicado, explicam que esta entidade visa exclusivamente a “otimização de processos de negociação com determinados fornecedores”, com o objetivo de “gerar eficiências que possam ser partilhadas com os clientes de ambas as empresas”.

“Num mercado de grande competitividade, esta iniciativa permite agilizar e simplificar processos de negociação complexos, reduzindo custos transacionais e administrativos. Por outro lado, promove propostas de valor mais atrativo para o consumidor, equilibrando também a competitividade do setor entre os diversos operadores”, referem.

Assim, a Connexio foca-se apenas na negociação do enquadramento geral. Ou seja, a definição de preço de venda ao público, a estratégia promocional, a escolha do sortido, as decisões de compra e as quantidades a encomendar continuam a ser uma responsabilidade exclusiva e independente de cada uma das empresas.

“No respeito do direito comercial e do direito da concorrência, Auchan e Intermarché manterão independência total e absoluta nas suas políticas comerciais”, garantem.

Do lado dos fornecedores, esta plataforma promoverá a simplificação dos processos e uma relação colaborativa mais eficiente, que permite a cada empresa e seus parceiros focar-se na sua própria estratégia.